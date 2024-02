Un tablet Android è in super offerta oggi su Amazon, in questo periodo gli utentihanno la possibilità di approfittare di una occasione più unica che rara, acquistare un prodotto di alto livello, cosi da essere sicuri di spendere poco, ed avere in cambio un risparmio assolutamente degno di nota.

Tutto è possibile, come al solito del resto, grazie ad Amazon, ed alla sua splendida capacità di riuscire a racchiudere in una semplice offerta, quanto di buono il mercato abbia da offrire. Il prodotto in questione è caratterizzato da un ampio display da 10 pollici, si tratta di un IPS LCD con risoluzione FullHD, affiancato da un processore octa-core di ottima qualità, che si completa con la configurazione di base di 10GB di RAM e 64GB di memoria interna, che comunque è espandibile tramite l’ausilio della microSD (fino ad un massimo di 1TB).

Ricevete le offerte Amazon sul vostro smartphone, correndo subito ad iscrivervi a questo canale Telegram ufficialmente dedicato.

Tablet Android in promozione su Amazon

Il tablet Android più economico in circolazione costa veramente molto poco, dovete sapere infatti che il prodotto ha un prezzo di soli 103,85 euro, inteso come prezzo mediano tra quelli lanciati nel corso dell’ultimo periodo. Proprio in questi giorni Amazon è voluta andare oltre mettendo a disposizione del pubblico uno sconto del 26%, così da poter spendere in finale solamente 76,85 euro. Potete trovarlo direttamente al seguente link.

Tra le altre specifiche tecniche interessanti del prodotto, possiamo trovare la connettività WiFi dual-band (quindi sia a 2.4GHz che 5GHz), passando poi per una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 8 megapixel (seguito a ruota da un secondario da 5 megapixel), per finire poi con il connettore USB-C nella parte inferiore, così da essere al passo con i tempi, ma sopratutto una comoda custodia colorazione oro inclusa direttamente in confezione, per poter godere sin da subito di una maggiore protezione del tablet Android stesso.