Meta ha da qualche mese annunciato e messo in vendita il proprio visore per la realtà virtuale e mista, parliamo di Meta Quest, il quale offre prestazioni mai viste prima e funzionalità davvero di livello elevatissimo, le specifiche tecniche infatti parlano da sole:

256 GB di spazio di archiviazione

12 GB di RAM , 10 sensori VR/MR avanzati che consentono 6 gradi di libertà, tracking SLAM inside-out, realtà mista dai colori vividi e tracking degli occhi e del viso

Nuova piattaforma Snapdragon XR2+ ottimizzata per MR e VR, per garantire un’esperienza significativa bilanciando al contempo le prestazioni con la dissipazione del calore.

Un mix perfetto per rendere l’esperienza d’uso a dir poco perfetta, all’interno della quale ovviamente è possibile grazie alle camere e alla potenza di calcolo di acquisire immagini o spezzoni in diretta durante l’uso, ma se voleste passarli sul vostro PC per guardarli in un secondo momento ? Ecco come fare, la procedura è più semplice di quanto possiate pensare.

Pochi step molto precisi

Per passare i dati dal visore Meta Questa al PC o Mac ecco i passi da seguire: