In quest’ultimo periodo, diversi operatori telefonici presenti sul territorio italiano hanno deciso di prorogare fino a fine mese il proprio catalogo di offerte di rete mobile. Fra questi, c’è anche l’operatore telefonico virtuale 1Mobile. Anch’esso ha infatti da poco prorogato fino al prossimo 20 febbraio 2024 le sue offerte. Anche in questo caso, ci troviamo di fronte ad offerte estremamente convenienti, con prezzi che partono da meno di 3 euro al mese.

1Mobile, l’operatore virtuale proroga il suo catalogo di offerte mobile fino a fine febbraio

Fino a fine febbraio saranno disponibili svariate offerte di rete mobile del noto operatore telefonico virtuale 1Mobile. Come già accennato in apertura, infatti, anche quest’ultimo ha deciso di prorogare il suo vasto catalogo. Gli utenti interessati, in particolare, avranno tempo fino al prossimo 20 febbraio 2024 per attivare una delle favolose offerte proposte al momento da 1Mobile.

Come da tradizione dell’operatore, anche questa volta si tratta di offerte mobile estremamente convenienti e con tanto da offrire. Una di queste è ad esempio l’offerta mobile denominata 1Mobile Flash 220 Limited Edition. Come suggerisce il nome, questa offerta arriva ad includere fino a ben 220 GB di traffico dati ma non solo. L’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 90 SMS verso tutti i numeri.

Il costo dell’offerta in questione è di soli 9,99 euro al mese. Tuttavia, per il primo mese l’operatore sconterà il costo del rinnovo a soli 4,99 euro. Quest’offerta è rivolta a tutti i nuovi clienti di 1Mobile, sia chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici sia chi attiverà un nuovo numero. Nel primo caso, non sarà previsto alcun costo di attivazione dell’offerta. Nel secondo caso, invece, sarà previsto un costo di attivazione di 9,99 euro.

Ricordiamo comunque che il catalogo di offerte di 1Mobile è davvero molto vasto. Sono infatti disponibili tante altre offerte con un costo per il rinnovo mensile ancora più basso.