L’impatto della mancanza di brani musicali sulla piattaforma TikTok è diventato un argomento di grande interesse e preoccupazione per gli utenti e per la stessa piattaforma. La causa scatenante è stata la recente decisione della Universal Music Group di rimuovere i brani dei suoi artisti da TikTok a causa dell’assenza di un accordo di licenza rinnovato.

TikTok ha radicalmente cambiato il modo in cui la musica viene scoperta e consumata, grazie alle sue tendenze virali che includono balli, fancam e meme. Uno studio condotto nel 2021 ha rivelato che il 75% degli utenti scopre nuovi artisti attraverso i trend virali presenti sulla piattaforma. Questo sottolinea l’importanza centrale della musica all’interno dell’ecosistema TikTok e la sua influenza significativa sulle tendenze e sulle interazioni degli utenti.

Trend rovinati e utenti scontenti su TikTok

Un esempio recente dell’effetto catalizzatore di TikTok sulla musica è stato il ritorno in auge del brano “Murder on the Dancefloor” di Sophie Ellis–Bextor. Il brano, infatti, è tornato alla ribalta dopo essere stato utilizzato in un video virale su TikTok. Questo ha contribuito a far risalire il brano al numero due delle classifiche dei singoli nel Regno Unito. Con la rimozione dei brani della Universal Music, molti utenti non possono più partecipare a queste tendenze musicali. Dettaglio che rappresenta una perdita significativa per la vitalità dei contenuti sulla piattaforma.

In risposta a questa situazione, molti utenti e creator di contenuti hanno cercato di trovare soluzioni creative. Ad esempio, in molti provano ad accelerare o rallentare deliberatamente le canzoni per eludere i controlli. Queste soluzioni sono però solo un palliativo temporaneo e non affrontano il problema alla radice.

Oltre ai cretor di contenuti e agli utenti che si divertono a partecipare e seguire i nuovi trend, la situazione complisce anche artisti emergenti e non. In molti, infatti, hanno espresso il proprio dispiacere per il fatto che la loro musica non sia più disponibile su TikTok.

È evidente che TikTok debba trovare una soluzione alternativa per risolvere questa situazione e evitare che gli utenti si allontanino dalla piattaforma. La Universal potrebbe aver adottato questa mossa come leva negoziale per ottenere un accordo più favorevole con la piattaforma TikTok. Ma, in ogni caso, entrambe le parti hanno interesse a trovare un compromesso per garantire una esperienza soddisfacente per gli utenti e preservare il ruolo della musica nella piattaforma.