Negli ultimi anni lo sviluppo che ha investito TikTok è stato senza alcun dubbio impressionante, il social basato sui brevi video ha infatti iniziato con un’utenza composta principalmente da ragazzini che si divertivano a montare video per poi arrivare a conquistare un pubblico più adulto che ha iniziato a creare contenuti appositi per la piattaforma o a fare dirette live di gaming.

Il social dunque è molto diverso da Instagram e Facebook con i quali condivide una competizione decisamente importante all’interno della quale si gioca il primato social in tutto il mondo.

Se siete dunque dei blogger e volete farvi conoscere come si deve dovrete necessariamente curare anche il vostro profilo TikTok e aumentare il numero di followers anche su quest’ultimo, un’esperta ha spiegato come fare utilizzando le storie, strumento messo a disposizione e utilissimo per innalzare il numero di persone che ci seguono.

Come usare a dovere le storie

Tra i consigli da seguire per aumentare i nostri followers su TikTok i più importanti sono sicuramente i seguenti: