WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea più diffusa al mondo, nasconde una serie di funzioni segrete che possono migliorare significativamente l’esperienza degli utenti. Mentre la sua popolarità continua a crescere, così fanno le caratteristiche nascoste che offrono un maggiore controllo e privacy agli utenti.

Se desideri preservare la tua privacy impedendo agli altri di vedere quando sei online, WhatsApp offre un’opzione per nascondere il tuo ultimo accesso. Basta navigare nelle impostazioni, selezionare “Privacy” e quindi “Ultimo accesso online” per configurare chi può visualizzarlo.

WhatsApp: organizza le tue chat con l’archiviazione

Se avete una moltitudine di chat che riempiono la schermata principale del vostro WhatsApp ma non volete eliminarle, potete archiviarle. Basta tenere premuta la chat desiderata e selezionare l’opzione per archiviarla. Le chat archiviate saranno accessibili dalla sezione “Archiviate“.

Per aumentare la sicurezza delle vostre conversazioni, potete attivare la funzione “Attiva Lucchetto“. Questo vi consente di impostare una password aggiuntiva per accedere alle vostre chat, utilizzando il riconoscimento facciale o l’impronta digitale.

dati mobili, WhatsApp offre un’opzione per ridurre il consumo di giga. Navigate nelle impostazioni, selezionate “Archiviazione e dati” e attivate l’opzione “Usa meno dati” per ridurre il consumo di dati durante l’utilizzo dell’app.

L’app rende più semplice trovare specifici messaggi o elementi multimediali utilizzando la funzione di ricerca. Puoi anche contrassegnare i messaggi come importanti utilizzando la stellina e accedervi facilmente dalla sezione “Messaggi Importanti”.

Se ricevete lunghi messaggi vocali su WhatsApp, potete accelerarne la velocità premendo il pulsante con il numero che appare quando riproduci l’audio. Questo vi permetterà di ascoltare i messaggi più velocemente, risparmiando tempo.

Maggiore sicurezza con i messaggi effimeri

Per aumentare ulteriormente la privacy delle tue conversazioni, puoi inviare messaggi effimeri che si autodistruggono dopo un certo periodo di tempo. Questo garantisce che i tuoi messaggi siano visualizzati solo per un periodo limitato, aumentando la sicurezza delle tue chat.

WhatsApp consente anche di inviare immagini che possono essere visualizzate solo una volta. Basta premere l’icona con il numero uno prima di inviare l’immagine per attivare questa funzione, garantendo maggiore privacy per i tuoi scambi di immagini.

Ma non è tutto, la piattaforma, infine, vi consente anche di formattare il testo dei vostri messaggi utilizzando caratteri speciali. Per esempio, potere rendere il testo in grassetto, corsivo o barrato utilizzando rispettivamente asterischi, trattini bassi e tilde.