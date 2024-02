La Russia utilizza dispositivi Starlink: svolta nel conflitto in Ucraina

L’utilizzo dei dispositivi Starlink, forniti da SpaceX, sembra aver preso una piega inaspettata nella guerra in corso tra Ucraina e Russia. Secondo fonti ucraine riportate da DefenseOne, le truppe russe starebbero sfruttando il servizio satellitare offerto da SpaceX, inizialmente destinato alle forze ucraine, per migliorare le proprie comunicazioni sul campo di battaglia.

Gli esperti hanno rilevato l’impiego dei terminali Starlink da parte della Russia diverse volte sul fronte, con decine di dispositivi utilizzati lungo l’intero territorio. Questa situazione ha destato preoccupazione sia tra le autorità ucraine che tra i funzionari statunitensi. Jeff Jurgensen, portavoce del Pentagono, ha dichiarato che gli Stati Uniti sono al corrente della situazione, ma hanno rimandato le domande alle autorità ucraine per informazioni operative più dettagliate.

La risposta di SpaceX sull’utilizzo di Starlink da parte delle truppe

SpaceX, dall’altra parte, ha smentito qualsiasi coinvolgimento con il governo russo o militare, sottolineando che Starlink non è attivo in Russia e che l’azienda non ha mai venduto il servizio in quel Paese. Tuttavia, secondo alcuni, i russi potrebbero facilmente acquistare i servizi Starlink all’estero e distribuirli alle loro forze armate, aggirando così il divieto di utilizzo del servizio sul territorio russo. In teoria, SpaceX potrebbe impedire l’uso dei dispositivi Starlink nel territorio occupato dalla Russia, ma secondo esperti come Bryan Clark del Hudson Institute, le truppe potrebbero nascondere il suo utilizzo inviando segnali GPS falsi ai terminali, facendo credere che si trovino in territorio ucraino.

Nonostante le complessità e le possibili implicazioni negative, i dispositivi Starlink offrono alle truppe di prima linea la possibilità di creare reti di comunicazione mobili e coordinare le operazioni sul campo di battaglia. Anche l’esercito americano ha iniziato a utilizzare sempre più spesso i dispositivi Starlink, confermando il crescente interesse per questa tecnologia nel settore militare.

Se da un lato, dunque, Starlink si conferma un’importante risorsa per le comunicazioni nelle operazioni militari, dall’altro, il suo utilizzo da parte delle forze russe rappresenta una sfida per la sicurezza e la strategia delle forze ucraine e dei loro alleati. La situazione evidenzia l’importanza di monitorare attentamente l’adoperazione delle tecnologie avanzate nel contesto delle operazioni militari moderne.