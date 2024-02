VoLTE, o Voice over LTE, rappresenta uno standard tecnologico internazionale che consente la trasmissione di chiamate vocali attraverso reti mobili 4G. Sebbene ampiamente diffusa a livello globale, ci sono regioni in cui questa tecnologia non è completamente supportata. Recentemente, Vodafone ed e& hanno annunciato una partnership strategica volta a sostenere altri operatori nell’adozione di questo standard, concentrando gli sforzi anche sulle chiamate vocali internazionali attraverso reti 5G.

VoLTE: il traguardo tecnologico del 2030

Da quando è stato implementato nel 2012, VoLTE ha notevolmente migliorato la stabilità e la qualità delle chiamate vocali mobili, sfruttando la maggiore ampiezza di banda disponibile. La GSM Association prevede che entro il 2030, oltre il 70% delle connessioni mobili globali avverrà tramite questa tecnologia, grazie alla crescente adozione delle reti 4G e 5G da parte degli operatori. Alcune aree, in particolare in Africa e nel Medio Oriente, stanno affrontando sfide nella transizione a questo standard, rallentando la possibilità di effettuare chiamate vocali internazionali.

L’accordo tra Vodafone ed e& mira a colmare questa lacuna, mettendo a disposizione degli operatori locali le infrastrutture e le competenze necessarie per agevolare il traffico vocale internazionale. L’efficienza e la sicurezza del sistema, insieme alla trasparenza e alla prevedibilità dei prezzi, saranno garantite grazie alle competenze dei due colossi delle telecomunicazioni. Ninian Wilson, CEO di Vodafone Procurement and Connectivity, ha sottolineato l’importanza di affrontare le sfide delle telecomunicazioni vocali transfrontaliere e l’importanza di avere partner fidati durante questo processo di transizione.

L’annuncio di questa partnership non è stato improvviso, con discussioni preliminari risalenti alla scorsa primavera. Le due società avevano delineato quattro ambiti specifici in cui intendevano collaborare, tra cui l’offerta di servizi congiunti di connettività transfrontaliera e approvvigionamento congiunto. Margherita Della Valle, CEO di Vodafone, aveva indicato che questa collaborazione rappresentava l’inizio di un lungo cammino comune.

I benefici della partnership Vodafone ed e&

Questo accordo strategico tra Vodafone ed e& rappresenta solo l’inizio di un percorso comune, come anticipato da Margherita Della Valle, Amministratore Delegato del Gruppo Vodafone, durante le discussioni preliminari. L’obiettivo è continuare a rafforzare la relazione e sfruttare le opportunità nei rispettivi mercati, arricchendo ulteriormente l’esperienza nel settore delle telecomunicazioni delle due aziende. In un mondo sempre più connesso, questa partnership dimostra l’importanza della collaborazione per superare le sfide e innovare nel settore delle telecomunicazioni.