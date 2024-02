Nel mondo del network c’è un grave problema che incombe sull’umanità, la pirateria. Questo problema è un problema comune. Il fatto più sbagliato della pirateria è nel non mostrare il giusto rispetto e diritti agli autori di un film, videogioco, un software, pubblicandolo ad altri su siti pirata in maniera gratuita. Lo sviluppatore quindi non può ricevere la parte dei soldi che gli spetta di diritto, quindi la pirateria è illegale.

Piracy Shield, nuove armi contro la pirateria.

Come descritto da altre testate giornalistiche, in questi ultimi giorni si è fatto molto risalto all’entrata in funzione della piattaforma Piracy Shield. Quest’ultima ha lo scopo di bloccare siti pirata. Infatti è stato messo in funzione principalmente contro l’IPTV e pezzotto che durante la partita Lecce-Fiorentina ha dimostrato il suo valore, entrando in funzione.

Massimiliano Capitanio, che ricordiamo è il commissario AGCOM, ha pubblicato un post, sulla piattaforma Facebook, comprendente di screenshot. Ha annunciato che durante il campionato di Lecce-Fiorentina la piattaforma Piracy Shield è riuscita a bloccare vari siti pirata nei 30 minuti detti nella normativa. Un ringraziamento poi è dovuto anche al tool dato dalla AGCOM alla Lega Calcio. Quindi abbiamo assistito all’abbattimento o blocco di siti pirata grazie a questa piattaforma Piracy Shield in meno di 30 minuti soprattutto, e all’alleanza formatosi tra privati ed istituzioni.

Massimiliano Capitanio spiega che: “Durante Lecce-Fiorentina sono partite le prime ingiunzioni dinamiche da parte di Agcom nei confronti degli Isp accreditati sulla piattaforma Piracy Shield per oscurare i siti criminali che stavano trasmettendo Lecce Fiorentina senza averne titolo”. Oltre a dare una spiegazione dell’avvenuto ha anche rammentato che l’IPTV e pezzotto provoca un danno di 1,9 miliardi di euro all’anno oltre a togliere 10.000 posti di lavoro e recare un ulteriore danno anche alle società sportive. Quindi tutti noi dobbiamo dare un contributo dando un supporto a piattaforme che vanno contro la pirateria.