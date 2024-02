Le opzioni di condivisione della posizione offerte da Apple sono una risorsa preziosa per tenere familiari e amici informati sulla nostra posizione in tempo reale. Secondo le FAQ del supporto clienti di Apple, l’attivazione delle impostazioni “In Famiglia” su iPhone consente di condividere la posizione tramite le app “Dov’è” o “Messaggi“.

iPhone: come configurare la condivisione posizione?

Il processo inizia con la corretta configurazione della Famiglia su iOS, che implica l’aggiunta degli account delle persone autorizzate a visualizzare la nostra posizione, come genitori, partner, fratelli o amici. Dopo aver completato questa fase, è necessario dirigere le proprie attenzioni alle Impostazioni del dispositivo e selezionare l’opzione “Famiglia”, quindi “Condivisione della posizione”.

Da qui si apre un nuovo menu che permette di selezionare i membri della famiglia con cui condividere la propria posizione. Si può anche optare per la condivisione automatica con tutti i membri della famiglia, in modo che ogni nuovo membro aggiunto possa vedere la nostra posizione tramite le app Dov’è e Messaggi, o su Trova Persone per gli Apple Watch aggiornati a watchOS 6 o versioni successive.

Inoltre, con l’aggiornamento a iOS 17, Apple ha introdotto la funzione “Tutto Bene”, che consente di inviare la propria posizione in tempo reale tramite l’app Messaggi a qualsiasi contatto. Questo è particolarmente utile durante i viaggi e non solo, permettendo ai contatti di localizzarci facilmente in caso di necessità.

In conclusione, le opzioni di condivisione della posizione offerte da Apple sono estremamente utili e personalizzabili, consentendo agli utenti di mantenere i propri cari informati sulla propria posizione e garantendo una maggiore sicurezza e tranquillità durante gli spostamenti. Se siete interessati all’argomento riguardo iOS17, vi consigliamo di leggere altri articoli simili, così da poter approfondire la conoscenza di alcuni dei migliori trucchi e segreti nascosti dei dispositivi dell’azienda americana, tra i migliori in circolazione sul mercato.