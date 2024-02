In un importante sviluppo nella lotta contro la pirateria legata all’IPTV, il commissario AGCOM, Massimiliano Capitanio, di recente ha annunciato il successo della piattaforma Piracy Shield. Ciò durante la partita di calcio Lecce-Fiorentina. La nuova tecnologia ha rapidamente abbattuto vari siti pirata, dimostrando un’efficacia senza precedenti in Italia ed Europa.

Il commissario AGCOM ha condiviso la notizia attraverso il suo account ufficiale su Facebook. Fornendo anche una serie di screenshot che attestano il risultato positivo ottenuto grazie al Piracy Shield. Questa piattaforma, implementata durante l’anticipo del campionato, ha permesso di abbattere siti illegali entro i 30 minuti previsti dalla normativa, segnando un importante passo avanti nella lotta contro l’IPTV illegale.

Perchè ricorrere a Piracy Shield?

Durante la partita Lecce-Fiorentina, AGCOM ha emesso le prime ingiunzioni dinamiche nei confronti degli ISP accreditati sulla piattaforma Piracy Shield. Queste ingiunzioni hanno avuto l’obiettivo di oscurare i siti criminali che trasmettevano la partita senza le necessarie autorizzazioni. Take approccio dinamico rappresenta un nuovo capitolo nella lotta contro la pirateria online, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e privati.

Il commissario Capitanio ha evidenziato che la pirateria legata all’IPTV e pezzotto comporta costi significativi per il sistema Paese, stimati in 1,9 miliardi di euro all’anno. Questo fenomeno non solo toglie opportunità di lavoro ai giovani, ma provoca anche danni economici alle società sportive. La lotta contro la pirateria diventa quindi cruciale non solo per preservare l’integrità degli eventi sportivi, ma anche per proteggere l’economia e l’occupazione.

Caccia alla pirateria

Capitanio ha condiviso la sua esperienza personale nella ricerca di siti illegali di streaming, mostrando uno screenshot di una schermata che testimonia il successo dell’azione contro la pirateria. Questi sforzi dimostrano l’impegno delle autorità nel proteggere i diritti di trasmissione e contrastare le attività illegali legate all’IPTV.

Insomma, il successo del Piracy Shield durante Lecce-Fiorentina rappresenta un passo avanti significativo nella lotta contro la pirateria online. Sottolineando l’efficacia della tecnologia e la necessità di una collaborazione continua tra istituzioni e settore privato.