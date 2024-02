Cambiare gestore in Italia non è semplice come si potrebbe pensare. Le proposte all’interno del mercato di telefonia sono sempre di più e tutte fanno a gara per offrire ai nuovi possibili utenti offerte vantaggiose e ricche di dati. Tra i principali gestori presi attualmente in Italia sicuramente spicca TIM. L’operatore, che da anni offre ai suoi utenti soluzioni innovative e vantaggiose, per il mese di febbraio mette a disposizione dei nuovi utenti alcune promozioni imperdibili. In particolare, le promozioni sono due ed offrono il primo mese gratuito e una serie di vantaggi esclusivi come i servizi LoSai, ChiamaOra e Piano.

Attualmente, chi decide di passare a TIM ha propria disposizione le promozioni: TIM Power Iron e TIM Power Supreme, entrambe caratterizzate da un canone mensile molto conveniente, attivazione gratuita e una serie di altri vantaggi. Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi a queste due offerte.

I dettagli delle offerte TIM

Per gli utenti che provengono da altri operatori come Iliad, Fastweb, Poste Mobile, Tiscali, CoopVoce e altri MVNO, l’offerta perfetta è TIM Power Iron. Questa promozione garantisce la massima libertà di connessione con 100 GB in 4G, minuti illimitati e 200 SMS. Vediamo quali sono i dettagli principali per le due offerte del momento, partendo da TIM Power Iron:

Offerta ricaricabile esclusiva online;

esclusiva online; Prezzo al mese: 6 , 99 euro ;

, ; Primo mese gratuito ;

; Attivazione gratuita;

gratuita; 100 GB in 4G, chiamate illimitate , 200 SMS ;

in 4G, , ; 7 GB utilizzabili in UE ;

utilizzabili in ; LoSai , ChiamaOra e Piano (servizi inclusi gratuitamente);

, e (servizi inclusi gratuitamente); Costo della SIM: 5€.

Se invece si proviene da operatori come Poste Mobile, Iliad e altri MVNO, l’offerta a disposizione dei nuovi utenti è TIM Power Supreme Web Easy. Grazie al pacchetto dati offerto questa promozione è davvero conveniente e vantaggiosa. Vediamo insieme i dettagli principali della promozione:

Offerta ricaricabile esclusiva online;

esclusiva online; Prezzo al mese: 7,99 euro;

Primo mese gratuito ;

; Attivazione gratuita;

gratuita; 150 GB in 4G, chiamate illimitate , 200 SMS ;

in 4G, , ; 7 GB utilizzabili in UE ;

utilizzabili in ; LoSai , ChiamaOra e Piano (servizi inclusi gratuitamente);

, e (servizi inclusi gratuitamente); Costo della SIM: 5€;

Entrambe queste offerte includono gratuitamente TIM BASE 19, il piano per le linee ricaricabili attivo di default su tutte le nuove SIM dell’operatore telefonico. Se siete interessati ad attivare queste due promozioni vi invitiamo a visitare il sito web ufficiale dell’operatore e seguire le indicazioni fornite nell’apposita pagina dedicata.