CoopVoce è il gestore VIRTUALE più forte: ecco la EVO 200 da 7 euro

L’unico modo per competere con gli altri gestori virtuali è sempre quello di mettersi a livello con le offerte. CoopVoce, che riveste il ruolo di leader in questa categoria, vuole fare del suo meglio e lo dimostra con il lancio dell’ultima soluzione. Sul sito ufficiale è possibile apprendere dell’arrivo della famosissima EVO 200, una soluzione straordinaria e rara.

In realtà si tratta di un ritorno in piena regola, siccome già in passato qualcuno aveva avuto modo di sottoscrivere questa straordinaria soluzione mobile. Come potete vedere nel prossimo paragrafo, c’è davvero di tutto al suo interno.

CoopVoce offre la sua EVO 200 con tutto incluso nel prezzo, ecco la bomba

Gli utenti che speravano tornasse, potranno essere oggi soddisfatti siccome è effettivamente diventata di nuovo disponibile. CoopVoce ripristina la EVO 200 e include al suo interno ogni contenuto per un prezzo davvero irrisorio. Bastano infatti solo 7,90 € al mese e per sempre per avere minuti, messaggi e giga. Ecco infatti minuti senza limiti verso tutti, 1000 messaggi verso tutti e 200 giga in 4G per la navigazione in Internet.

I grandi vantaggi però non finiscono solo dopo aver letto dei contenuti presenti nell’offerta: CoopVoce continua con un costo di attivazione totalmente gratis e anche con il primo mese in regalo. L’offerta andrà pagata solo a partire dal secondo mese in poi. Il consiglio per far velocizzare i tempi di attivazione, è quello di sottoscrivere una eSIM. La scheda virtuale infatti permette di non attendere l’arrivo di quella fisica.

Il tutto non durerà per sempre, siccome tale occasione è stata concessa dal famoso gestore virtuale solo per un breve lasso di tempo. CoopVoce consentirà a tutti di sottoscrivere questa promozione mobile ancora fino al 6 marzo, per cui restano poche settimane a disposizione.

Chiaramente non c’è da confondere: l’offerta di CoopVoce è disponibile per sempre allo stesso prezzo una volta sottoscritta. L’unica scadenza riguarda l’opportunità per sceglierla.