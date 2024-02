Uno sconto davvero pazzesco vi attende in questi giorni su Amazon, riguardante l’acquisto di Xiaomi Redmi Note 11S, lo smartphone dal migliore rapporto qualità/prezzo, che integra al proprio interno specifiche tecniche di livello decisamente superiore.

Il dispositivo ha un display da 6,43 pollici di diagonale, a differenza di ciò che si potrebbe pensare per il prezzo di vendita, è un componente AMOLED di altissima qualità, che risulta essere addirittura di livello superiore al normale. Il processore è un MediaTek Helio G96, SoC dalle discrete prestazioni generali, forse meno performante di quanto avremmo potuto sperare.

Xiaomi Redmi Note 11S: oggi costa poco su Amazon

Lo Xiaomi Redmi Note 11S è uno smartphone che ha un prezzo finalmente più che adeguato alla situazione, risultando un best buy assoluto. Il suo listino si aggirerebbe attorno a 299 euro, ma allo stesso tempo la riduzione di Amazon applicata del 53%, porta la spesa finale a ridursi di circa 160 euro, così da poter spendere in finale solamente 139,61 euro. La variante disponibile è no brand con garanzia di 24 mesi.

Uno dei suoi punti di forza è sicuramente rappresentato dal comparto fotografico, capitanato da un sensore da 108 megapixel, seguito a ruota da altri tre sensori differenti tra loro, atti a conferire una maggiore versatilità di utilizzo del prodotto stesso. La batteria è un componente da 5000mAh, pronta per offrire una autonomia superiore al normale, appoggiandosi a sua volta sulla ricarica rapida da 33W, che può ridurre il tempo di ricarica del 26% rispetto al normale. In ultimo, il refresh rate a 90Hz del display, offre una completa fluidità ed una semplice possibilità di godere di una qualità che travalica il prezzo effettivo dello smartphone in questione.