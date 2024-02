Iliad fa ritornare la FLASH 200 con un regalo ma durerà per POCO

Per Iliad il momento sembra essere particolarmente propizio, soprattutto in chiave nuovi utenti. Il gestore vuole prenderne quanti più possibile ed è per tale motivo che ha ripristinato una delle sue migliori offerte.

Direttamente sul sito ufficiale infatti è di nuovo disponibile la Flash 200 con tutti i contenuti inclusi e con un gran prezzo mensile mensile.

Iliad, l’offerta che tutti attendevano è tornata: ecco la Flash 200 con tutto incluso

L’offerta che tutti stavano aspettando finalmente è ritornata: si tratta della Flash 200. Il gestore emette di nuovo su piazza il suo metodo migliore per rubare utenti alla concorrenza, anche questa volta con un tempo limitato. Fino al prossimo 29 febbraio alle ore 17:00 la Flash 200 potrà essere sottoscritta.

Al suo interno ci sono tutti i contenuti che servono per non desiderare altro. Si parte infatti con le telefonate illimitate grazie ai minuti senza limiti concessi, fino ad arrivare ai messaggi illimitati. Ovviamente c’è anche la connessione Internet, con addirittura 200 giga in 5G.

Le precisazioni per quanto riguarda la rete 5G, offerta gratis anche in occasione del lancio di questa offerta, sono obbligatorie. Questo standard di rete è dedicato ai clienti che scelgono un’offerta dal costo di 9,99 € al mese, proprio come questa Flash 200.

Ovviamente bisogna avere uno smartphone che possa sostenere tale tipologia di rete, altrimenti si continuerà a navigare senza problemi ma con il 4,5G al massimo. Iliad garantisce poi la sua copertura in più di 3000 città, per cui il servizio sembra essere ramificato anche stando a quanto raccontato dagli utenti.

Ricordiamo poi che scegliendo un’offerta con questo prezzo, il colosso della telefonia mobile garantisce anche una abbonamento di telefonia fissa a prezzo scontato. Iliad infatti permette a chi paga 9,99 € al mese con lo smartphone, di pagare solo 19,99 € al mese per sempre con la fibra. In questo modo si otterranno 5 gigabit complessivi ogni giorno per quanto riguarda la potenza di rete.