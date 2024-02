Rumors di Huawei Vision: Il Potenziale Rivale di Apple Vision Pro

Fin dai primi mesi del 2024, l’industria della realtà mista, virtuale e aumentata è stata scossa dall’entrata in scena di Apple con il lancio del suo innovativo visore, Vision Pro. Tuttavia, già nel novembre 2023, si vociferava che un altro colosso, Huawei, stesse lavorando silenziosamente su un concorrente diretto per sfidare il prodotto della Mela.

Secondo fonti affidabili e diverse speculazioni circolate sul web, sembra che Huawei abbia in serbo una proposta ambiziosa nel settore della realtà virtuale e aumentata, con un visore che dovrebbe chiamarsi Huawei Vision. Questo dispositivo non solo condivide il nome con il suo rivale di Cupertino, ma sembra anche offrire caratteristiche e prestazioni paragonabili, se non superiori, in alcuni aspetti chiave.

Differenze e similitudini tra il visore Huawei e Apple

Una delle similitudini più evidenti è l’impiego di pannelli micro-OLED 4K di Sony, che promettono un’esperienza visiva straordinaria. Pare che, seguendo quanto comunicato da Huawei Central, il peso dell’headset Huawei Vision sarebbe significativamente inferiore rispetto a Vision Pro di Apple, con soli 350 grammi contro i circa 500 grammi del concorrente. Questo aspetto potrebbe rendere il visore di Huawei più comodo da indossare per lunghi periodi di tempo, eliminando una delle principali critiche mosse al dispositivo Apple. Inoltre, c’è da considerare il fattore prezzo. Sebbene non siano ancora disponibili cifre ufficiali, si mormora che il costo potrebbe essere sensibilmente inferiore rispetto a quello di Vision Pro di Apple, rendendolo più accessibile a un pubblico più vasto.

Dove però Huawei potrebbe trovarsi in difficoltà è nelle prestazioni brute. Anche se da un lato si prevede che il visore Huawei Vision includa un chip autoprodotto con SMIC, è improbabile che possa competere con la potenza di elaborazione di Apple, specialmente considerando le restrizioni politiche che hanno colpito l’azienda negli ultimi anni. Infatti, Huawei potrebbe dover fare i conti con limitazioni che andrebbero forse ad influire sulle prestazioni del suo dispositivo, se confrontato con la soluzione di Apple. Ciononostante, il settore della realtà virtuale e aumentata è in continua evoluzione e il potenziale di Huawei nel fornire un’alternativa competitiva rimane un punto di interesse per gli appassionati e gli osservatori del settore.

Il dispositivo è ancora circondato da un velo di mistero, ma promette già di essere una proposta degna di nota nel panorama della realtà virtuale e aumentata, con caratteristiche che potrebbero fare concorrenza al dispositivo di punta di Apple.