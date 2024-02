Whatsapp, alcuni modelli dovranno dire addio all'app dal 29 Febbraio

Dal 29 febbraio, un cambiamento significativo interesserà gli utenti di WhatsApp, l’app di messaggistica più diffusa per lo scambio di messaggi testuali, vocali, video, fotografie e documenti tramite smartphone. Un aggiornamento relativo alla compatibilità con i sistemi operativi renderà infatti l’applicazione inutilizzabile su alcuni dispositivi mobili, che verranno esclusi dal supporto dell’app a causa di limitazioni tecniche legate al sistema operativo. Gli utenti interessati riceveranno una notifica che anticiperà questa variazione.

Whatsapp: i modelli sfortunati in questo anno bisestile

La compatibilità di WhatsApp sarà garantita esclusivamente sui dispositivi che operano con Android 5.0 (o versioni successive) e che dispongono di almeno 300 MB di spazio di archiviazione libero. I modelli che non soddisfano questi requisiti si troveranno di fronte al messaggio di errore “il tuo dispositivo non è compatibile con questa versione” al momento del tentativo di download dall’App Store o da Google Play, segnalando così l’impossibilità di utilizzare ulteriormente l’app su tali dispositivi.

L’elenco dei cellulari che non supporteranno più WhatsApp include vari modelli di marchi noti come Samsung, LG, Huawei, Sony, Lenovo, ZTE, e anche alcuni modelli di iPhone, come l’iPhone 6S, iPhone SE e iPhone 6S Plus. Questa selezione abbraccia una gamma di dispositivi che, nonostante possano ancora funzionare per altre applicazioni o servizi, non saranno più in grado di eseguire o aggiornare WhatsApp a partire dalla data indicata.

Per gli utenti che si trovano in possesso di uno dei modelli citati, sarà necessario valutare l’acquisto di un nuovo dispositivo per continuare a usufruire dei servizi offerti da WhatsApp. Questa mossa rappresenta un passo verso l’aggiornamento tecnologico e la sicurezza delle comunicazioni, spingendo gli utenti verso dispositivi più recenti e capaci di supportare le nuove funzionalità dell’applicazione e gli standard di sicurezza attuali.

Ricapitolando, questi sono i modelli sfortunati: