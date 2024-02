Nintendo Switch 2, sarà presente un chip custom realizzato da NVIDIA

Emergono nuove indiscrezioni riguardanti Nintendo Switch 2, la nuova console portatile del gigante nipponico. Questa volta, a fornire nuovi dettagli non sono leaker o fonti sconosciute ma addirittura Reuters.

Secondo quanto indicato, Nvidia sarà dotato di un hardware molto interessante. In particolare, il colosso giapponese adotterà un System-on-Chip realizzato NVIDIA ma dotato di soluzioni personalizzate.

Grazie alle soluzioni custom offerte dal brand, sarà possibile estrarre maggiore potenza di calcolo e garantire prestazioni migliori rispetto alla generazione precedente. Infatti, sull’attuale versione di Nintendo Switch, il chipset è un NVIDIA Tegra X1 e anche la prossima generazione potrà contare sulla collaborazione tra le due aziende.

Nintendo Switch 2 sarà spinta da un System-on-Chip in versione custom realizzato da Nvidia, si punta a garantire le migliori prestazioni

Nonostante la conferma arrivi direttamente da NVIDIA, non si conoscono le caratteristiche di questo chipset. Possiamo immaginare che la soluzione hardware sarà basata su una architettura multi core per gestire al meglio i processi più pesanti e per evitare di sforzare l’hardware per i task più leggeri.

Inoltre, si porrà particolare attenzione al chipset grafico per garantire una resa ottimale dei titoli. Non è da escludere la presenza di un chip dedicato all’IA per l’ottimizzazione dei sistemi e delle funzionalità avanzate della console.

Per scoprire maggiori dettagli bisognerà attendere un annuncio ufficiale da parte delle aziende coinvolte in questo progetto. Purtroppo, Nintendo non ha fornito alcuna informazione ufficiale e non ha risposto alla richiesta di chiarimenti da parte dei giornalisti internazionali. Resta un mistero anche il possibile periodo di lancio della nuova console portatile.

Sempre dalle indiscrezioni rilasciate da NVIDIA, i nuovi chip saranno disponibili nel corso del 2024. Questo dettaglio lascia intendere che l’azienda nipponica potrebbe lanciare la nuova console quest’anno. Il periodo più probabile è l’autunno o l’inverno, per sfruttare al meglio il periodo Natalizio e l’incremento delle vendite.

Gli informatori specializzati sostengono che Nintendo terrà un evento di presentazione nelle prossime settimane. L’occasione potrebbe essere sfruttata per annunciare anche la Switch 2 e la nuova lineup di titoli dedicati. Tuttavia, si tratta di voci non confermate