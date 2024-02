Doppia esplosione di offerte Iliad con le Flash 150 e Flash 200

ILIAD stupisce ancora una volta con due irresistibili offerte Flash, caratterizzate da bundle generosi e prezzi straordinariamente convenienti. Le offerte FLASH 150 e FLASH 200, valide fino alle 17:00 del 29 febbraio, offrono un pacchetto completo di servizi, inclusi dati, chiamate illimitate e SMS a tariffe eccezionali, con supporto anche alla rete 5G per l’opzione più avanzata.

I nuovi gioielli di Iliad nel panorama mobile

La FLASH 150 propone un incredibile pacchetto di 150GB di dati al mese al prezzo imbattibile di soli 7,99€. Questa offerta è accessibile a tutti, inclusi nuovi utenti e coloro che già possiedono una SIM Iliad, con la garanzia di minuti ed SMS illimitati. Offre la possibilità di attivarla senza temere future rimodulazioni o costi nascosti. L’offerta include anche 9GB di traffico dati in roaming europeo, chiamate illimitate verso fissi e mobili internazionali in oltre 60 destinazioni europee, USA e Canada, insieme a servizi come “Mi Richiami” e hotspot.

Per coloro che cercano un’opzione più avanzata, la FLASH 200 offre una straordinaria quantità di 200GB di dati mensili sotto rete 5G, dove disponibile, al prezzo competitivo di 9,99€. Le caratteristiche sono simili a quelle della FLASH 150, con l’aggiunta di 11GB di traffico dati in roaming europeo e una vasta gamma di servizi, tra cui chiamate illimitate internazionali.

Entrambe le offerte offrono una vasta gamma di servizi, tra cui “Mi Richiami”, hotspot, nessuno scatto alla risposta, controllo del credito residuo e segreteria telefonica. La possibilità di sottoscrivere queste offerte entro il 29 febbraio 2024 alle ore 17 rappresenta un’opportunità imperdibile per gli utenti Iliad.

Chiamate illimitate e dati senza limiti

Queste offerte non solo dimostrano l’impegno di Iliad nel fornire servizi competitivi a tariffe accessibili ma sottolineano anche la flessibilità e l’attenzione alle esigenze degli utenti, offrendo pacchetti completi e convenienti senza sacrificare la qualità del servizio.