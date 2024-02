CoopVoce, pochi EURO per la nuova EVO: ha 200 giga al suo interno

È stata grande la delusione di tutti coloro che non erano riusciti a sottoscrivere la EXTRA 300 di CoopVoce, soluzione che non aveva alcun rivale in giro. L’offerta è scaduta proprio durante lo scorso mese e adesso è tempo di adeguarsi alla nuova arrivata.

In realtà CoopVoce ha famosa EVO 200 che include davvero tutto al suo interno per pochi euro. Direttamente sul sito ufficiale è facile apprendere di cosa ci sia al suo interno e di tutti i vantaggi che ne derivano. Lo scopo è chiaro: bisogna ancora battere la concorrenza primeggiando con le soluzioni migliori.

CoopVoce distrugge ogni forma di concorrenza con la EVO 200

Quando un gestore virtuale decide di battere la concorrenza, lo fa con offerte clamorose. Lo dimostra l’ultima EVO 200 che ogni mese costa solo 7,90 € per sempre.

Chi la sceglie, può avere davvero tutto a partire dai minuti e fino ad arrivare ai giga. Partendo dall’inizio, ecco minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS. Ci sono poi 200 giga in 4G per navigare in Internet liberamente ogni mese.

Ci sono anche altri benefici che fanno parte di questa grande offerta di CoopVoce. La EVO 200, oltre ad offrire tutto in termini di contenuti e un prezzo molto basso, garantisce il vantaggio del costo di attivazione. Non ci saranno infatti i costi ulteriori da sostenere in quanto quest’ultimo è totalmente gratuito. Vale lo stesso anche per il primo mese, offerto dal gestore virtuale gratis. Gli utenti potranno cominciare a pagare a partire dal secondo mese in poi. L’offerta è disponibile per tutti allo stesso modo e può essere sottoscritta direttamente sul sito ufficiale.

Per quanto riguarda i tempi di attivazione, possono velocizzarsi nettamente semplicemente scegliendo il forma eSIM. Invece della solita scheda fisica da attendere a casa, potrete velocizzare la portabilità optando per questa scheda virtuale, che ovviamente non andrà inserita nello smartphone.