WhatsApp NASCONDE 3 funzioni segrete, eccole SVELATE

La crescita di WhatsApp è dovuta soprattutto alle grandi mire espansionistiche degli utenti, per così definirle. Quelle che altrimenti andrebbero chiamate “smanie” di avere nuove funzionalità, vengono ascoltate costantemente dagli sviluppatori e dagli ingegneri, che non perdono tempo nell’implementarle.

Con il tempo la piattaforma colorata di verde è divenuta un vero e proprio covo di funzionalità interessanti, come ha dimostrato il 2023. È stato proprio quello scorso ad essere l’anno migliore dal punto di vista degli aggiornamenti produttivi per WhatsApp. Più feature sono state introdotte per mettere a tacere la concorrenza, che infatti questa volta non potrà competere.

Tra i tanti aggiornamenti, ce ne sono stati diversi che hanno salvaguardato anche la privacy di coloro che sono iscritti a WhatsApp. Questo aspetto è fondamentale per il colosso, che infatti negli anni ci ha sempre tenuto a tenerlo ben aggiornato. Bisogna prendere ad esempio la situazione dello spionaggio, cosa che oggi non è più possibile visto l’impegno dell’applicazione di messaggistica. A quanto pare però esistono delle funzionalità esterne che in un certo qual modo consentono ancora di ficcare il naso negli affari di altre persone, insieme a tante altre funzioni interessanti. Queste sono da attribuire ad applicazioni di terze parti.

WhatsApp, le tre funzioni che dovete scoprire sono queste

Gli utenti hanno imparato a conoscere tre funzionalità esterne in particolare, legate ad applicazioni in formato apk per Android.

La prima è sicuramente Whats Tracker, applicazione che consente di sapere quando un numero entra o esce da WhatsApp, ricevendo una notifica istantanea.

L’altra applicazione famosissima si chiama invece Unseen, metodo perfetto per leggere fuori da WhatsApp tutti i messaggi in arrivo risultando quindi mai online e non aggiornando altrettanto mai l’ultimo accesso.

Per riuscire a recuperare invece i messaggi che le persone cancellano appositamente per non farveli leggere, potete affidarvi a WAMR. Questa piattaforma registra il contenuto di tutte le notifiche in entrata recuperando quindi anche i messaggi eliminati di proposito.