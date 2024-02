La situazione che ha come protagonista la divisione Xbox è piuttosto complicata. Secondo le ultime indiscrezioni Microsoft potrebbe abbandonare il settore del gaming smettendo di produrre console e concentrandosi maggiormente sui giochi. Inoltre, i titoli in esclusiva veranno resi multipiattaforma, permettendo agli utenti Sony e Nintendo di accedere ai franchise più famosi dell’azienda di Redmond.

Questa notizia ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo e ha scatenato il panico tra gli utenti fedeli all’azienda di Microsoft. Alcuni giocatori hanno iniziato a vendere le proprie console mentre i content creator hanno scelto di bloccare la produzione di nuovi contenuti legati al mondo Xbox.

A rendere più complicate le cose ci ha pensato Phil Spencer, capo della divisione Xbox, che ha annunciato una conferenza in cui verrà mostrato agli utenti il futuro di Microsoft nel gaming. Un annuncio che ha spiazzato tutti, in quanto suona più come una conferma delle indiscrezioni che una smentita.

Microsoft potrebbe rivoluzionare profondamente la propria divisione Xbox ma sembra certo che continuerà a produrre console e giochi

Tuttavia, ricordiamo che al momento non ci sono informazioni ufficiali ma solo indiscrezioni. Tutte le varie notizie hanno avuto un riscontro incredibile ma non sono state confermate o smentite dall’azienda.

Solo in occasione della conferenza ufficiale si potrà conoscere la verità. Nel frattempo però, Microsoft ha voluto calmare le acqua, almeno all’interno della propria azienda. Secondo un recente report, l’azienda di Redmond avrebbe inviato una nota a tutti i propri dipendenti per rassicurarli.

Nella nota si legge che Microsoft non abbandonerà il settore delle console e che non smetterà di produrre le Xbox Series X e Series S. Inoltre, l’obiettivo dell’azienda è quello di passare ad una strategia che coinvolge una moltitudine di device.

Sebbene non ci siano riferimenti diretti, un informatore potrebbe aver già svelato parte di questa strategia. Infatti, l’ecosistema Xbox potrebbe ampliarsi attraverso il lancio di due nuove console. Una rappresenterà l’evoluzione della Xbox Series X mentre la seconda sarà una console portatile per godere dell’esperienza gaming ovunque ci si trovi. Non resta che attendere la conferenza ufficiale che si terrà nei prossimi giorni.