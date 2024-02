Sul noto sito di e-commerce Amazon è disponibile un’offerta imperdibile per l’ASUS Chromebook CX1 CX1500CKA, un notebook da 15,6 pollici con schermo Anti-Glare. Grazie a una promozione a tempo limitato, questo straordinario dispositivo è disponibile al prezzo eccezionale di soli 279,00€, rappresentando un’affare incredibile per chi è alla ricerca di un nuovo laptop portatile senza dover spendere una fortuna.

Il Notebook ASUS Chromebook CX1 vanta un ampio display da 15.6 pollici all’interno di un chassis ultraportatile. Grazie al sistema antiriflesso FHD, questo dispositivo massimizza l’area dello schermo, offrendo immagini coinvolgenti e una produttività mirata, consentendo agli utenti di svolgere più attività in movimento.

Caratteristiche, design e aggiornamenti notebook Asus

Dotato di un processore Intel, il notebook Asus regala all’utente prestazioni eccellenti per un’esperienza reattiva con le app preferite degli utenti. Grazie alle funzionalità complete di Google Workspace e alle altre app per la produttività disponibili su Google Play, questo Chromebook fornisce tutto il necessario per svolgere qualsiasi attività, tutto in un unico posto. Il design del ASUS Chromebook CX1 incarna uno stile puro e una portabilità ottimale, con uno chassis leggero che pesa solo 1,74 kg e un aspetto decisamente trendy. Progettato per potenziare gli stili di vita in movimento, questo dispositivo è sempre pronto ad accompagnare gli utenti ovunque li porti la giornata.

Inoltre, il notebook è abilitato con aggiornamenti automatici e protezione antivirus integrata, garantendo che il dispositivo sia sempre sicuro, protetto e aggiornato. Acquistando un nuovo Chromebook e registrandosi su Google One, i clienti possono ottenere un anno di Google One, che include 100 GB di spazio di archiviazione sul cloud per tutti i file e le foto, senza costi aggiuntivi per un anno.

Il notebook ASUS Chromebook è un’opportunità straordinaria per chiunque sia alla ricerca di un laptop di alta qualità, performante e conveniente. Grazie all’offerta su Amazon, gli utenti possono acquistare questo fantastico dispositivo ad un prezzo eccezionale, godendo di prestazioni ottimali e di un design elegante e ultraportatile.