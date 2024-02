Con un annuncio a sorpresa, Paramount Pictures ha rilasciato il teaser trailer di A Quiet Place: Giorno 1. L’uscita nelle sale italiane della pellicola sci-fi a tinte horror è attesa il prossimo giugno, ma il giorno esatto non è stato definito.

Il trailer pubblicato su YouTube permette di ammirare le prima immagini ufficiali del film e capire come la pellicola si inserisce nel franchise. La storia narrata si concentrerà sul giorno in cui è verificata l’invasione aliena. Infatti, A Quiet Place: Giorno 1 si configura come un prequel delle vicende narrate nelle due pellicole che attualmente compongono il franchise.

La sceneggiatura è affidata a John Krasinski, già regista e sceneggiatore delle due pellicole precedenti. Al suo fianco ci sarà Michael Sarnoski nel doppio ruolo di sceneggiatore e regista.

Gli attori che comporranno il cast di questa nuova iterazione della storia saranno Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Wolff e Djimon Hounsou. Al momento non è chiaro se Emily Blunt e John Krasinski, i protagonisti originali di A Quiet Place torneranno anche in queste pellicola o la storia sarà completamente slegata dalla loro, pur condividendo lo stesso universo narrativo.

Considerando che questo film sarà un prequel della storia, gli appassionati della saga dovranno attendere per A Quiet Place 3. Il seguito della storia principale è ancora in fase di sviluppo ma non si hanno dettagli certi sull’uscita anche se le indiscrezioni indicano una possibile uscita nel 2025.

Nel frattempo però, sarà possibile tornare nell’universo narrativo con una pellicola che si preannuncia molto action. Le aspettative sono molto alte, in quanto i protagonisti si troveranno a fronteggiare una minaccia totalmente sconosciuta. Concentrandosi sul primo giorno dell’invasione, l’umanità non conosce le caratteristiche degli alieni e soprattutto non è al corrente che le creature basano la loro caccia sul suono.