Un nuovo film appartenente al franchise di Jurassic World sta arrivando al cinema. A darne l’annuncio sono i profili social ufficiali della saga con un messaggio molto eloquente. Attraverso un post pubblicato su X (ex Twitter), possiamo conoscere la data prevista per questa pellicola.

Il nuovo film dedicato ai dinosauri arriverà nelle sale il 2 luglio 2025. Nonostante manchi poco più di un anno alla data indicata, le informazioni su questa nuova pellicola sono molto limitate. La mancanza certamente più vistosa è quella del titolo.

Raccogliendo le varie indiscrezioni emerse in rete non possiamo scoprire come il film si posizionale nel franchise. Alcune fonti sostengono che possa essere un sequel diretto della serie Jurassic World ma altri sostengono che possa trattarsi di un reboot.

La saga di Jurassic World torna al cinema con una nuova pellicola misteriosa ma di cui conosciamo già la data di uscita nelle sale

Più in generale, l’opinione diffusa è che si tratterà di un soft-reboot. In sostanza la trama sarà un sequel delle pellicole uscite fino ad ora ma andrà ad analizzare storie inedite e nuove tematiche, anche se legate all’era Giurassica.

Ne consegue che sia il cast della trilogia di Jurassic Park che della trilogia di Jurassic World non dovrebbe essere presente. In questo modo sarà possibile rilanciare il franchise in maniera innovativa senza essere legati al passato, seppur recente.

La regia della pellicola potrebbe essere affidata a David Leitch ma riguardo questo dettaglio non ci sono ancora conferme ufficiali. Se questo nome dovesse essere confermato, siamo certi che l’azione non mancherà in questo nuovo Jurassic World. Il regista, infatti, ha diretto pellicole del calibro di Atomica bionda, Deadpool 2, Fast & Furious – Hobbs & Shaw e Bullet Train solo per citarne alcuni.

La sceneggiatura, invece, sarà affidata a David Koepp che ha dato vita a Jurassic Park e Il Mondo Perduto – Jurassic Park. Nel team di produzione spiccano i nomi di Frank Marshall e Steven Spielberg, figure di rilievo della casa di produzione Amblin Entertainment.