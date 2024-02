Il nuovo modello Realme 12 Pro+ potrebbe riservare una sorpresa inaspettata a tutti gli appassionati. Infatti, questo modello potrebbe essere prodotto in una versione speciale, presumibilmente in quantità limitate. La particolarità di questa versione sarebbe la sua parte posteriore completamente trasparente, che consentirebbe di vedere la batteria e i componenti interni del dispositivo.

La foto di questa variante di Realme 12 Pro+ è stata condivisa dal CEO della divisione europea di Realme, Francis Wong, suggerendo la possibile disponibilità anche al di fuori della Cina. Attualmente, però, non sono disponibili altre informazioni sulle specifiche tecniche di questa versione o sulla sua commercializzazione.

Realme 12 Pro+ in vetro trasparente

Al momento, il dispositivo Realme 12 Pro+ è stato lanciato in India insieme al Realme 12 Pro. Entrambi i dispositivi presentano schermi AMOLED curvi da 6,7 pollici con un tasso di aggiornamento di 120 Hz. Inoltre, sono forniti di batterie da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67 W.

Realme 12 Pro+ è dotato di un processore Snapdragon 7s Gen 2, supportato da un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. La configurazione fotografica posteriore include un obiettivo principale da 50 MP con sensore Sony IMX890, un teleobiettivo periscopico da 64 MP con sensore OmniVision OV64B e zoom ottico 3x, e una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP.

La parte posteriore della versione standard di Realme 12 Pro+ presenta una scocca in pelle vegana. Questa è caratterizzata dalla presenza di una linea verticale dorata. Ma la parte principale è sicuramente il grande modulo fotografico con cornice che richiama i dettagli degli orologi di lusso. Questo particolare dettaglio dovrebbe essere presente anche nella versione trasparente.

L’introduzione di una variante speciale del Realme 12 Pro+ con una parte posteriore trasparente offre un’interessante prospettiva nel mondo degli smartphone. Con l’attenzione ai dettagli e le specifiche impressionanti, Realme continua a dimostrare il suo impegno nel fornire dispositivi di alta qualità a prezzi accessibili. L’entusiasmo intorno a questa nuova versione trasparente suggerisce un’aspettativa positiva per il suo successo sul mercato globale. Per il momento però non è ancora noto, come accennato, quando questa versione potrebbe essere messa in vendita.

Per chi invece non ha voglia di aspettare, ricordiamo che Realme 12 Pro+ 5G è attualmente disponibile nella sua versione standard a partire da 29.999 INR, ovvero circa 332 euro, per la versione 8/128GB. Mentre la versione 8/256GB ha un prezzo di 31.999 INR, all’incirca 354 euro. Infine, la versione da 12/256GB presenterà un costo di 33.999 INR, circa 376 euro.