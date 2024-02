Uno sconto davvero incredibile vi attende sull’acquisto di un robot aspirapolvere di ultima generazione a marchio Lefant, un dispositivo assolutamente capace di raccogliere al proprio interno tutto quanto di buono avremmo voluto vedere in un prodotto di questo tipo, riuscendo nel contempo a risparmiare molto più del previsto.

Dal design molto classico, con dimensioni allineate con la concorrenza, ma impreziosito dalla totale assenza della torretta LiDAR, il che lo porta ad essere più sottile, nonché quindi utilissimo ad esempio per pulire al di sotto di mobili bassi e tavolini di ogni genere. La sua potenza di aspirazione resta comunque di 2200Pa, più che soddisfacente per essere in grado di pulire la maggior parte degli ambienti, mentre il sensore 6D garantisce una buonissima navigazione negli spazi, ed una anti-collisione perfetta per impedire lo scontro contro i mobili.

Robot aspirapolvere Lefant, che prezzo basso su Amazon

Acquistare un robot aspirapolvere è oggi tutt’altro che particolarmente costoso, dovete infatti sapere che nell’ultimo periodo i prezzi di vendita dei prodotti di questo tipo sono stati fortemente abbassati rispetto al passato. Il modello discusso nell’articolo, in particolare, recentemente ha raggiunto il prezzo più basso di 239,99 euro, che oggi è stato ulteriormente ribassato del 52%, fino ad arrivare alla cifra finale di soli 115,99 euro. Se volete acquistare, dovete collegarvi qui.

Il prodotto può essere facilmente controllato da remoto, tramite l’applicazione mobile disponibile gratuitamente per Android o iOS, salvo essere presente una connessione WiFi attiva. All’interno della confezione, oltre al robot vero e proprio, si possono trovare un panno asciutto per la pulizia, un contenitore per la polvere da 500ml, una spazzola per la pulizia, 2 filtri HEPA, 2 spazzole laterali, nonché ovviamente la stazione di ricarica con un alimentatore per il collegamento alla presa di corrente.