HP è uno dei brand più conosciuti ed apprezzati al mondo, per quanto riguarda almeno la distribuzione di notebook e di accessori inerenti al mondo PC, in primis stampanti di ogni genere, per questo motivo apprezziamo particolarmente la presenza di uno sconto importante su una delle serie di punta: HP Pavilion.

Il modello attualmente in promozione è l’HP Pavilion 15-eg2013nl, dispositivo che presenta un display IPS con risoluzione FullHD da 15,6 pollici di diagonale, alla cui base trova posto un processore Intel Core i7-1255U, con 16GB di RAM ed un SSD da 1TB, installato sua M2 PCIe. La scheda grafica è integrata sulla scheda madre, si tratta di una Intel Iris Xe dalle discrete prestazioni.

Scoprite le offerte Amazon che potete avere solamente oggi gratis sul vostro smartphone, iscrivendovi senza spesa aggiuntiva al nostro canale Telegram dedicato.

Notebook HP: offerta da non credere disponibile su Amazon

Il notebook HP-Pavilion 15-eg2013nl è disponibile di listino ad un prezzo che supera i 1000 euro, in particolare parliamo di 1199 euro, una cifra perfettamente allineata con le prestazioni del prodotto, ma che oggi viene proposto da Amazon con una spesa ancora inferiore, infatti è stato applicato uno sconto del 25%, fino ad arrivare a soli 899 euro. Se volete acquistare il notebook, dovete collegarvi qui.

Elegante esteticamente, il dispositivo presenta uno chassis metallico che ricorda lontanamente il mondo Apple, mantenendo una connettività fisica più che fornita: HDMI 2.1, USB Type-C, 2 porte USB-A, un jack audio da 3,5mm, tutto entro uno spessore di soli 1,79 centimetri, ed un peso che comunque non va oltre 1,74kg. L’autonomia risulta essere in linea con la media dei dispositivi dello stesso tipo, più precisamente parliamo di una durata complessiva di 7 ore e 30 minuti, considerando un utilizzo medio dello stesso dispositivo, con il pieno supporto alla ricarica rapida, con 45 minuti di collegamento si carica appunto del 50% la batteria stessa.