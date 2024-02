Il panorama digitale si trova attualmente in un periodo di notevoli trasformazioni, con il Dma (Digital Markets Act) che impone ai cosiddetti “gatekeeper” di aprire le loro piattaforme e app alla collaborazione con terze parti per prevenire abusi di posizioni dominanti. Parallelamente, alcune Big Tech stanno esplorando autonomamente l’idea di federarsi, senza imposizioni legislative, per consentire agli utenti di comunicare tra loro senza essere confinati in silos isolati. Questa iniziativa è conosciuta come Fediverso e sta guadagnando sempre più rilevanza, con Meta che si mostra interessata soprattutto da quando ha lanciato Threads.

La sfida della comunicazione interconnessa

Il Fediverso è basato sul protocollo ActivityPub, sviluppato nel 2018 dal World Wide Web Consortium, un’organizzazione internazionale per lo sviluppo della Rete. Questo protocollo consente ai siti web di aderire e collegarsi tra loro, formando una “federazione” di servizi diversi in grado di comunicare liberamente. Mark Zuckerberg, fondatore di Meta, sembra ora interessato a incorporare il Fediverso nella strategia di Threads, un nuovo social che ha raggiunto 130 milioni di utenti attivi mensili e vuole consolidare la propria posizione sfruttando le difficoltà del suo rivale, X.

L’obiettivo di Meta sembra essere quello di sfruttare il periodo di instabilità vissuto da X, soprattutto dopo l’arrivo di Elon Musk, per emarginare sempre più la piattaforma rivale. Secondo quanto riferito da The Verge, Threads sta lavorando su una nuova opzione che permetterà agli utenti di attivare o disattivare la condivisione sul Fediverso. La mossa sembra parte di un processo più ampio di interoperabilità di Threads con altre app che utilizzano ActivityPub, con il social più noto nella federazione al momento che è Mastodon, anch’esso considerato un’alternativa a X.

Il capo di Instagram, Adam Mosseri, ha confermato che il test attualmente in corso rappresenta un passo significativo verso l’interoperabilità di Threads con altre app che utilizzano ActivityPub. L’obiettivo apparente è quello di emarginare X sfruttando la natura decentrata e priva di piazze del Fediverso. Va notato che Meta sembra intenzionata a entrare nel Fediverso solo attraverso Threads, lasciando le sue piattaforme principali al di fuori del protocollo aperto.

L’obiettivo di Meta nel Fediverso

La sperimentazione di Meta con il Fediverso attraverso Threads evidenzia la dinamica competitiva e l’importanza della diversificazione nell’ambito delle interazioni online. Il periodo di incertezza vissuto da X offre a Meta l’opportunità di consolidare la propria posizione e di esplorare nuove frontiere di comunicazione attraverso il Fediverso. Il successo di questa strategia dipenderà dalla risposta degli utenti e dalla capacità di Threads di offrire un’esperienza coinvolgente e integrata all’interno di questo ecosistema federato.