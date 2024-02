Griselda, se sei un amante di "Narcos" devi assolutamente vedere questa miniserie Netflix

Sofia Vergara, famosa per il suo ruolo di Gloria Delgado nella serie cult “Modern Family,” si trasforma in Griselda Blanco, la spietata signora della droga, in una nuova miniserie Netflix in sei episodi. Oltre ad essere la protagonista, la Vergara è anche la produttrice esecutiva della serie. Il team dietro a questa produzione è lo stesso che ha portato alla luce “Narcos,” con il regista Andrés Baiz, lo scrittore Doug Miro, e il produttore Eric Newman. Tuttavia, al centro dell’attenzione non c’è più la storia di Pablo Escobar, ma quella altrettanto vera di Griselda, conosciuta come la madrina della cocaina.

Griselda: trama, messaggi nascosti e cast

La trama della serie offre uno sguardo approfondito sulla vita di Griselda Blanco, una figura nota per essere stata la regina incontrastata del traffico di droga. La sua carriera criminale si è estesa per circa vent’anni, dagli anni ’70 agli anni ’80. Il racconto inizia con la sua difficile infanzia a Medellín, in Colombia, dove ha dovuto affrontare la povertà estrema e una famiglia disfunzionale, segnata da abusi e violenza.

Per sfuggire a questa vita, Griselda si è introdotta nel pericoloso mondo del narcotraffico, grazie all’amicizia con Pablo Escobar, un suo amico d’infanzia. Prima di lasciare il suo passato alle spalle, ha ucciso il suo violento marito e si è rifugiata a Miami con i suoi tre figli. Qui ha iniziato a farsi un nome grazie alla sua abilità nell’organizzare la vendita e la distribuzione della cocaina. La sua determinazione e la sua ferocia l’hanno portata a costruire un impero e a diventare uno dei boss della droga più temuti. Griselda offre una narrazione che, sebbene basata su eventi reali, prende alcune libertà creative per mettere in luce l’aspetto più oscuro della personalità di Griselda. La sua sete di potere è la sua forza trainante e, allo stesso tempo, la sua rovina.

Questa serie si distingue da “Narcos” per il suo tono più vertiginoso e potente, arricchito da tocchi di umorismo e pulp. Sofia Vergara si fa notare fin dal primo episodio per la sua intensa interpretazione del personaggio, che inizia la sua avventura come una donna ferita e fragile, ma con una volontà di ferro. Nonostante le opportunità per una vita onesta, Griselda non riesce a resistere alla tentazione di una vita nel mondo del narcotraffico

La serie evidenzia anche i molteplici ostacoli che Griselda affronta come donna in un ambiente dominato dagli uomini. Tuttavia, impara a giocare secondo le regole brutali del gioco maschile per guadagnarsi il rispetto che merita, ma il prezzo da pagare è alto.