Tutti i videogiocatori più accaniti sono sempre alla ricerca di offerte e sconti davvero sensazionali e che permettano, quindi, di portare a casa tanti videogiochi a basso costo. Tra i vari big del settore del gaming, spicca Microsoft. Quest’ultimo, infatti, propone costantemente svariate offerte e sconti di rilievo su Xbox Store. Si tratta molto spesso di sconti esagerati che, come ormai sappiamo da tradizione dell’azienda, arrivano quasi al 95%. Anche per questi primi giorni di febbraio 2024, in particolare, sono stati resi disponibili sullo store tantissimi sconti ed offerte.

Xbox Store, al via nuovi sconti ed offerte per questi primi giorni di febbraio

Per questi primi giorni di febbraio 2024, il colosso americano Microsoft ha deciso di proporre su Xbox Store tanti nuovi sconti ed offerte. Come sappiamo, infatti, l’azienda cura sempre questo aspetto e propone ogni settimana nuovi sconti super ed eccezionali. Anche in questo caso, sono proposti in sconto numerosi videogiochi disponibili sia per chi è iscritto al servizio in abbonamento a Xbox Game Pass sia agli utenti senza iscrizione.

Come già detto in apertura, anche questa volta l’operatore ha deciso di esagerare con la sua promozione. Alcuni videogiochi sono infatti proposti con degli sconti davvero esagerati e che riescono ad arrivare quasi al 100%. Tra questi, segnaliamo ad esempio XCOM 2. Quest’ultimo videogioco viene proposto spesso in offerta su Xbox Store. Questa volta, viene proposto ad un costo di appena 2,49 euro grazie allo sconto del 95%.

Oltre a questo, troviamo poi in offerta tantissimi altri videogiochi con sconti altrettanto interessanti. Ricordiamo ad esempio il videogioco Dragon’s Dogma: Dark Arisen. Quest’ultimo viene infatti proposto sullo store ad un prezzo di soli 3,74 euro grazie allo sconto dell’85%. Per gli amanti del mondo del maghetto Harry Potter, c’è poi disponibile in sconto sullo store il videogioco Hogwarts Legacy. Gli utenti potranno ora acquistarlo ad un prezzo di 44,95 euro, con uno sconto complessivo del 45%.

Gli sconti ovviamente non finiscono qui, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di Xbox Store per scoprire tutti gli sconti disponibili.