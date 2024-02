Con l’arrivo della prima beta pubblica di iOS 17.4 alla fine di gennaio, Apple ha aperto le porte a una serie di innovazioni coinvolgenti su tutti gli iPhone compatibili, segnando una significativa evoluzione per il sistema operativo. Questa versione introduce funzionalità attese, tra cui il supporto al Cloud Gaming e la possibilità di sideload delle app. L’attenzione si sposta ora sulla data di rilascio ufficiale della versione stabile di iOS 17.4 per tutti gli utenti.

Le trascrizioni automatiche e altre novità di iOS 17.4

Attraverso una comunicazione ufficiale, Apple ha confermato che iOS 17.4 vedrà la luce a marzo, verosimilmente nei primi giorni del mese. Questa tempistica è in linea con il consueto cronoprogramma di rilascio degli aggiornamenti iOS, ma si lega anche all’entrata in vigore del Digital Markets Act europeo il 4 marzo. La pressione normativa sta spingendo Apple a prepararsi adeguatamente alle nuove richieste di Bruxelles, considerando gli “inevitabili rischi” che le nuove opzioni per gli sviluppatori nell’Unione Europea comporteranno per gli utenti e i loro dispositivi.

Il comunicato afferma che Apple, pur non potendo eliminare completamente tali rischi, intraprenderà misure atte a ridurli, tutte implementate con il rilascio di iOS 17.4. Apple ribadisce le preoccupazioni legate al sideloading delle app, enfatizzando l’importanza di agire entro i limiti del DMA.

Tra le numerose novità di iOS 17.4, si segnalano le trascrizioni automatiche per i podcast, l’espansione della compatibilità di SharePlay con gli HomePod e l’introduzione di nuove emoji. Il sistema prepara inoltre il terreno per il lancio della versione next-gen di CarPlay, attesa nella seconda metà del 2024.

Digital Markets Act: le sfide e le contromisure di Apple

Le innovazioni legate al Digital Markets Act segnano un punto di svolta, consentendo il sideloading di applicazioni tramite marketplace alternativi, l’apertura del chip NFC per i pagamenti contactless e una revisione delle politiche di pagamento in-app. La nuova politica di pagamenti per gli sviluppatori su iOS ha già suscitato critiche da diverse compagnie nell’ecosistema di Cupertino, indicando potenziali tensioni future. In conclusione, iOS 17.4 si presenta come una release ricca di cambiamenti e adattamenti, in risposta alle sfide normative e all’evoluzione delle esigenze degli utenti.