Negli ultimi mesi, i dati più recenti rivelano un aumento significativo nell’adozione dei Mac di Apple, sia per quanto riguarda i desktop che i laptop di Cupertino. Ma come accade per i PC Windows, anche i Mac possono essere soggetti a problemi come glitch, bug e freeze, specialmente per chi è alle prime armi con la risoluzione di tali inconvenienti. In questo contesto, è essenziale sapere come affrontare un blocco improvviso del sistema e ripristinarne il corretto funzionamento.

Risoluzione dei problemi di glitch e freeze

Le cause di un freeze su un Mac possono variare, ma spesso sono legate a carichi di lavoro eccessivi. Nonostante i chip Apple Silicon di serie M siano notevolmente più performanti rispetto a quelli con architettura Intel, l’apertura di un elevato numero di applicazioni o l’esecuzione di processi intensivi possono portare al blocco del sistema.

Se il freeze riguarda solo un’applicazione, è consigliabile effettuare una chiusura forzata del software. Per fare ciò, cliccate sull’icona dell’app nella barra dei software tenendo premuto il pulsante CTRL e selezionate “Uscita Forzata” dal menu a tendina. In alternativa, potete utilizzare la scorciatoia OPTION+COMMAND+ESC per aprire la finestra delle applicazioni in esecuzione, selezionare l’app problematica e cliccare su “Uscita Forzata”.

Se il blocco coinvolge l’intero sistema, la procedura risolutiva diventa più invasiva. Ad esempio, potete riavviare il System Management Controller (SMC) del Mac. Per farlo, spegnete il dispositivo, premere i tasti SHIFT+CONTROL+OPTION e riaccendetelo. Dopo dieci secondi, rilasciate i tasti e riavviate il Mac. Se avete un Mac Intel rilasciato tra il 2018 e il 2020, premere il pulsante di accensione per 10 secondi.

Un’ulteriore opzione è il reset della PRAM e della NVRAM del Mac. Spegnere il dispositivo, riaccenderlo e premere OPT+CMD+P+R per circa 20 secondi. Vedrete il Mac riavviarsi un paio di volte, resettando anche la PRAM e la NVRAM. Se nessuna di queste opzioni risulta efficace, lasciate che la batteria si scarichi completamente o scollegate il PC desktop dalla corrente e provate una ricarica completa, quindi riavviate il dispositivo. In alternativa, potete sempre rivolgervi al vostro Apple Store di fiducia per assistenza professionale.

Affrontare i problemi tecnici su Mac

E’ cruciale conoscere le procedure corrette per affrontare i problemi di blocco su un Mac, soprattutto considerando la crescente popolarità di questi dispositivi. La risoluzione tempestiva di tali inconvenienti garantisce un’esperienza utente più fluida e una maggiore soddisfazione nell’utilizzo dei prodotti Apple.