L’operatore telefonico italiano WindTre pensa sempre alla propria clientela, proponendo sempre tante offerte di rete mobile super aggiornate. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di rendere disponibile una nuova offerta riservata a tutti i nuovi clienti nati all’estero. Stiamo parlando in particolare della nuova offerta di rete mobile denominata WindTre Call Your Country Plus. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre svela la nuova offerta mobile WindTre Call Your Country Plus

L’operatore telefonico italiano WindTre ha da poco reso disponibile una nuova offerta per tutti i suoi clienti nati all’estero, ovvero la nuova offerta mobile denominata WindTre Call Your Country Plus. Si tratta di un’edizione limitata di una delle offerte mobile proposte in passato dallo stesso operatore telefonico. Come riportano anche i colleghi di Mondomobileweb.it, infatti, la nuova versione dell’offerta arriva ad includere ben 100 GB di traffico dati.

Rispetto alla precedente versione, quindi, si tratta di ben 30 GB in più. Oltre a questo, l’offerta include poi minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 300 minuti di chiamate verso alcuni paesi stranieri. Tra questi, sono inclusi: Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Brasile, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Colombia, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Guam, Hong Kong, India, Indonesia, Islanda, Israele, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malesia, Malta, Marocco, Messico, Mongolia, Norvegia, Olanda, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Singapore, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Sud Korea, Svizzera, Turchia, Ungheria, Venezuela.

Questa offerta sarà dunque attivabile da tutti i nuovi clienti nati all’estero dell’operatore. In particolare, potranno attivare l’offerta sia i nuovi clienti che attiveranno un nuovo numero sia i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Una delle cose più interessanti di questa offerta è poi il prezzo. Gli utenti dovranno infatti sostenere un costo mensile di soli 8,99 euro. L’operatore ha inoltre deciso di non prevedere alcun costo di attivazione.