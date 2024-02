Vodafone offre il RIENTRO solo ad alcuni utenti, si parte da 7 EURO

Non ci sono più dubbi sul fatto che Vodafone stia dominando in Italia da anni, soprattutto con le sue offerte mobili. Il celebre gestore mobile ha dato prova di grande forza ancora una volta, non appena è iniziato il 2024. Lo testimoniano anche i suoi utenti, che sono in continua crescita e soprattutto molto soddisfatti del servizio ottenuto.

D’altronde è fin dall’inizio che Vodafone riesce ad avere impatto sul panorama telefonico mobile, visto che le sue offerte sono convenienti soprattutto per qualità e contenuti. I parametri secondo cui l’azienda agisce sono sempre gli stessi ed infatti continuano a dare ottimi frutti. Attualmente sono due le offerte che probabilmente porteranno via tantissimi utenti agli altri operatori mobili.

Vodafone batte tutti gli altri gestori, sono ritornate le Silver tanto amate

Vodafone vuole recuperare a tutti i costi i vecchi clienti e acquisirne anche qualcuno nuovo, il tutto a suon di minuti, giga e messaggi. La prima delle due offerte Silver è quella che costa leggermente meno offrendo meno giga, mentre la seconda è il top della gamma.

Partendo dalla prima proposta, al suo interno gli utenti che la sottoscrivono trovano tutti i mesi minuti senza limiti per le chiamate, messaggi senza limiti da inviare e 100 giga in 4G per navigare su Internet tutti i giorni. In questo caso il prezzo equivale a una somma di 7,99 € al mese.

La seconda offerta cambia e aggiunge più giga, siccome ce ne sono ben 150. Restano in questo caso invariati i contenuti per quanto riguarda minuti e messaggi. Il prezzo sarà di 9,99 € al mese.

C’è un vantaggio in particolare in entrambe le soluzioni: la rete più performante d’Europa. Oltre a questo, ecco anche la possibilità di aggiungere ulteriori 50 giga semplicemente attivando un servizio: SmartPay, metodo di pagamento sicuro ed automatico che scala ogni mese i soldi dal conto corrente.