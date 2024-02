Negli anni ’60, l’avvento dei sacchetti di plastica ha rappresentato un’innovazione economicamente vantaggiosa, suscitando inizialmente l’entusiasmo generale per la loro convenienza e durabilità. Nel corso del tempo però, quella che sembrava una benedizione si è trasformata in una maledizione ambientale. La resistenza intrinseca della plastica, che ne ha favorito l’ampia diffusione, ha portato a accumuli massicci in discariche e oceani, dando vita addirittura a vere e proprie isole di rifiuti.

Sacchetti di plastica vietati

La consapevolezza dell’impatto devastante sulla salute del pianeta ha scatenato una lotta contro l’uso eccessivo della plastica. San Francisco è stata una pioniera nel 2007 introducendo il primo divieto di sacchetti di plastica negli Stati Uniti, seguita da altre città e Stati. Nel 2023, dieci stati hanno esteso il divieto a livello statale, ispirando proposte simili in molte altre aree geografiche.

Le ricerche condotte sulle conseguenze di tali divieti indicano che essi hanno mediamente ridotto di quasi 300 sacchetti per persona all’anno, contribuendo significativamente alla riduzione complessiva di miliardi di sacchetti nell’intero Paese. Questa vittoria ambientale non si traduce solo in numeri astratti ma ha un impatto diretto sulla vita marina. L’inquinamento da plastica provoca la morte di almeno 100.000 mammiferi marini e un milione di uccelli marini ogni anno, con circa 1.000 tartarughe marine intrappolate in rifiuti di varia natura.

Nonostante i sacchetti di plastica rappresentino solo una frazione del problema complessivo dell’inquinamento, i divieti ben progettati hanno dimostrato di essere efficaci nel ridurre il consumo di sacchetti monouso, promuovendo scelte più sostenibili da parte dei consumatori. L’altro lato della medaglia rivela che il passaggio da sacchetti di plastica a opzioni alternative, come quelli di carta, ugualmente non rappresenta una soluzione sostenibile. I sacchetti di carta, sebbene più facilmente riciclabili, richiedono maggiori risorse energetiche per la produzione e generano quantità significative di rifiuti solidi.

La conclusione chiara che emerge da queste analisi è che la regolamentazione rimane il mezzo più efficace per affrontare il crescente problema dei rifiuti e dell’inquinamento da plastica. La sfida ora consiste nell’implementare politiche oculate che bilancino la necessità di ridurre l’uso della plastica con l’adozione di alternative realmente sostenibili, al fine di preservare la salute del nostro pianeta per le generazioni future.