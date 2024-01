Il mercato delle auto elettriche in Italia sta attraversando un periodo di sfide e opportunità. Mentre alcuni dati suggeriscono che potrebbe non aver catturato un’ampia fetta di pubblico, è importante esaminare attentamente i fattori che contribuiscono a questa situazione.

Secondo una recente indagine condotta sull’argomento, gli incentivi statali potrebbero essere uno degli ostacoli principali al successo delle auto elettriche in Italia.

Con un budget annuale di 930 milioni di euro destinato agli incentivi, si copre appena il 4,3% della quota di mercato delle auto nuove. Alcuni suggeriscono che la riduzione dell’importo massimo degli incentivi pro-capite potrebbe portare a una maggiore efficacia nel promuovere l’adozione di auto elettriche.

Auto elettriche in Italia: Sfide infrastrutturali e variazioni di prezzo

Un problema cruciale legato al mercato delle auto elettriche è rappresentato anche dalla scarsa distribuzione delle colonnine di ricarica. Infatti, anche se l‘Italia sta facendo sforzi per adeguarsi, la mancanza di una rete capillare, specialmente al di fuori delle grandi città, può scoraggiare i potenziali acquirenti. La difficoltà nell’installare impianti di ricarica domestica aggiunge un ulteriore ostacolo.

L’implementazione di una rete di ricarica diffusa al di fuori delle grandi città, estesa a quartieri residenziali e zone di provincia, emerge così come una nuova sfida. La difficoltà nel trovare parcheggio, soprattutto vicino alle stazioni di ricarica, rappresenta un ostacolo pratico significativo. Ma non è tutto. In più, il mercato dell’usato è caratterizzato da una rapida perdita di valore per le auto elettriche in Italia, contribuendo a una preferenza per motorizzazioni termiche o ibride.

Insomma, nonostante le sfide, definire il mercato delle auto elettriche in Italia un flop forse potrebbe essere prematuro. Affrontare queste sfide è sicuramente essenziale per preparare il paese all’adozione su larga scala di veicoli elettrici.