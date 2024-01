Parlare di microfoni non è mai semplice, anche perché si tratta di un prodotto così particolare che, oltre ai meri dati oggettivi e tecnici, molto va anche a sentimento. Con i DJI Mic 2 poi, ho avuto più di una perplessità ma anche tanti dubbi, tutti positivi. Mi spiegherò meglio nel corso di questa breve recensione.

Come vanno e cosa offrono

I microfoni sono omnidirezionali ma hanno anche funzioni di registrazione (integrata nel sistema di cui sono dotati). Sono ottimi per i video ma anche per le registrazioni, per i podcast, per chi fa interviste in mobilità per giornali, radio, TV.

Sul fronte software troviamo un’ottima cancellazione del rumore (capite quanto tempo si risparmia in post produzione?) che rappresenta il top per chi si trova da solo a dover montare i propri prodotti. Riduce i fastidi e i rumori dell’ambiente circostante, taglia le frequenze fastidiose in un modo ben più preciso di quello che si avrebbe come un paravento, ad esempio. Tuttavia, un piccolo deadcat è incluso nella confezione, per ogni evenienza.

DJI ha inserito una pratica protezione per gli audio; c’è la Safety Track (una traccia di sicurezza, letteralmente) che serve per registrare in maniera automatica una traccia a -6 dB di backup accanto a quella principale, così se la prima dovesse saturare per qualche motivo, si può comunque portare a casa il lavoro operando sulla seconda. Figata da paura.

Scatola di ricarica e caratteristiche

Qui troviamo un case per la ricarica (basta poggiare i microfoni dentro lo stesso per avere energia aggiuntiva, un po’ in stile cuffiette TWS, per intenderci) ed è ricco di funzionalità premium. È interamente costruito in metallo, ha un look minimal ed ha un sistema che previene l’apertura accidentale. È disponibile (così come i microfoni) in due colorazioni: Shadow Black e White Pearl.

Il tutto è “ready to use”, vale a dire che è pronto all’utilizzo. ;L’accoppiamento è immediato e basta aprire la custodia per far accendere il tutto. Si possono collegare a qualsiasi cosa, anche ad una Osmo Pocket 3, ad esempio, anche tramite Bluetooth. Non manca un pratico schermo touchscreen OLED da 1,1 pollici per regolare le impostazioni insieme ad una rotella. Da qui possiamo dettare volume, guadagno, luminosità del pannello e molto altro ancora. I microfoni si attaccano magneticamente con una clip, a tutto vantaggio della discrezione. In più supportano la registrazione a doppio canale.

Il Mic2 è dotato di 8 GB di memoria interna per la registrazione e si possono girare clip audio per ben 14 ore senza problemi a 49 kHZ e 24 bit. Non dovrete preoccuparvi di nulla. Dulcis in fundo, c’è la registrazione a 32 bit in float ma onestamente non l’ho provata; serve per catturare le sfumature più complesse degli ambienti sonori, i sussurri e non solo. Ce la vedo bene per chi fa contenuti in ASMR.

Sul fronte della batteria, nulla da dire: io nono li ho mai scaricati ma è veramente difficile rimanere a secco, grazie anche al case di ricarica. L’azienda dichiara 6,5 ore con i microfoni che diventano 18 con la custodia. La distanza di trasmissione audio invece, è di 250 metri, senza muri e ostacoli di mezzo.

Conclusioni

L’azienda cinese ha tolto i veli al nuovo sistema di radiomicrofoni wireless da pochissimo. I DJI Mic 2 sono finalmente ufficiali e presentano caratteristiche tecniche intriganti e hanno un target ben definito: gli youtuber e i content creator. Perché dico questo? In realtà l’osservazione nasce dal fatto che io nella vita mi occupo di produzioni audiovisive cinematografiche quindi ho avuto un po’ di difficoltà ad approcciarmi ad un gadget che è pressoché pensato per il web. Capiamoci, la qualità è eccelsa, come quella dei competitor se non anche superiore (penso a Synco e a RODE), i microfoni sono più tecnologici e hanno delle chicche software più intriganti. Perché tuttavia ho delle perplessità? Semplice: nelle mie produzioni ho bisogno di un microfono boom, di un direzionale, un mezzo fucile, dei radio microfoni con dei sistemi Lavalier. Bene, la maggior parte di questi gadget non esistono nel listino di DJI.

Aggiungo: per ora, ma mi auguro e mi auspico di vederli presto nella lineup. Sicuramente da youtuber comprerei però questi DJI Mic 2 perché rappresentano il top della categoria. Il prezzo di listino per il modello con un singolo trasmettitore e un ricevitore è di 219,00€ Il cavalier costa 39€, mentre l’iterazione con due trasmettitori ha un prezzo di 349,00€. Voi cosa ne pensate? Per me sono promossi a pieni voti.