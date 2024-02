Se avete una smart TV Samsung, dall'1 marzo è ADDIO a un servizio

All’interno dell’ambiente domestico di ogni persona oggi ci sono determinati dispositivi che non possono mancare. Tra questi di diritto ci sono le cosiddette smart TV, ovvero le televisioni di ultima generazione che sono un misto tra una semplice TV e un computer. Con veri e propri processori dalle ottime prestazioni, riescono a concedere l’opportunità di navigare tra i vari ambiti e di utilizzare le varie piattaforme. Il principale produttore insieme a pochi altri è sicuramente Samsung, che pian piano sta aggiornando la sua linea di prodotti e anche quelli esistenti.

Ci sono però a quanto pare brutte notizie per tutti coloro che hanno una smart TV del colosso sudcoreano. A breve infatti dovrebbe arrivare un nuovo aggiornamento che estrometterà una funzionalità molto importante.

Sulle smart TV di Samsung dall’1 marzo scomparirà un servizio amatissimo: il Googla Assistant

Secondo quanto riportato, tutti coloro che possiedono una smart TV di Samsung potrebbero ritrovarsi a non avere più una funzionalità. Stando alle ultime notizie infatti a partire dal prossimo 1 marzo 2024 verrà rimosso ufficialmente dalle televisioni del colosso il Google Assistant.

L’azienda ha pubblicato l’annuncio dopo aver modificato alcune politiche di Google. Era solo il 2020 quando arriva ufficialmente il Google Assistant sulle smart TV di Samsung, e dopo solo quattro anni eccolo scomparire. Ovviamente si tratterà di una mancanza, ma che non andrà ad inibire totalmente i comandi vocali in quanto resterà comunque Alexa. Ricordiamo infatti che dove c’è di solito il Google Assistant c’è anche il celebre assistente vocale di Amazon.

Ovviamente la rimozione dovrebbe avvenire solo in alcuni paesi, che almeno per il momento non sono stati ancora comunicati. Non ci sono al momento ragioni precise che portino a capire la natura di questa improvvisa modifica, ma a quanto pare Google avrebbe intenzione di ottimizzare ancor di più il suo assistente vocale.