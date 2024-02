Amazon è sempre pronta a ridurre al massimo i prezzi di vendita, per cercare di accontentare il più possibile i consumatori che vogliono cercare di spendere il minimo sui vari prodotti di elettronica (ma non solo). In questi giorni è stata resa disponibile una promozione decisamente interessante, che vede offrire la possibilità di mettere le mani su una smart TV di Samsung, stiamo parlando di UE24N43000ADXZT.

Il modello in questione ha una diagonale di 24 pollici, è chiaramente un IPS LCD con risoluzione HD (ma piena compatibilità con l’HDR), compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa per il controllo direttamente con la propria voce. Data la natura di smart TV, è quasi superfluo ricordare essere dotata di connessione WiFi, il che le permetterà di collegarsi direttamente alla rete, per riuscire così a scaricare applicazioni accedendo ai principali servizi di streaming.

Smart TV Samsung: il prezzo è unico nel suo genere

Il prezzo consigliato del modello elencato nel nostro articolo sarebbe di 239 euro, tuttavia Amazon si è messa una mano sul cuore ed ha pensato di trovare una soluzione per tutti coloro che vorrebbero una smart TV, ma non dispongono del quantitativo di denaro necessario all’acquisto. Ecco quindi arrivare uno sconto del 21% applicato direttamente in pagina, per spendere così in finale solamente 187,89 euro. L’acquisto può essere completato qui.

Il televisore è ovviamente compatibile con il DVB-T2, che ricordiamo essere il digitale terrestre di nuova generazione (in arrivo in tutta Italia nel corso del 2024), le dimensioni non sono particolarmente elevate, dato il suo essere in grado di raggiungere 56,18 x 38,42 x 2 centimetri, ed un peso che si aggira attorno a 4,5kg. Il prodotto è spedito direttamente da Amazon, con consegna in tempi molto brevi.