Truffa NUOVA e pericolosa: utenti fregati e soldi SPARITI

Ancora una truffa, ancora un inganno pronto a rubare dati sensibili e soldi. Come potete leggere in basso, il messaggio è molto chiaro: si tratta di una donna, o almeno qualcuno che finge di esserlo, che invita il povero malcapitato a conoscerla su un sito di incontri.

Chiaramente l’obiettivo è quello di far compilare un form di iscrizione attraverso il quale si concederanno ai malviventi i propri dati. Questi, relativi alla carta di credito e alle proprie generalità, potrebbero creare danni in giro.

La truffa di oggi è clamorosa: ecco il messaggio da non credere

“Ciao, misterioso avventuriero!

Oggi ricevi un biglietto in prima fila per lo spettacolo più emozionante di tutti: Il mondo di Elena. Sì, sì, sono io

Elena, e sono qui per condividere con te momenti che non vorrai assolutamente perdere.

Immaginate di vedere la mia foto e sarà solo l’inizio del nostro decollo virtuale verso l’ignoto.

verso l’ignoto. Che ne direste? Ma non preoccupatevi, ho qualche altro asso nella manica.

Quindi, regola importante numero uno: non rispondete a questa e-mail. Venite invece a trovarmi su

questo magico profilo. Il mio nickname è EnchantedEclipse . Se qualcosa va storto, sentitevi liberi di

create il vostro profilo e correte da me.

Cogliete l’occasione per tuffarvi in un’avventura folle e appassionata. Non vedo l’ora

di aspettare l’incontro, e sono sicura che ne varrà la pena!

La tua Elena”

Come si nota facilmente, il messaggio è scritto in maniera molto approssimativa e con un italiano molto impreciso. Già questo dovrebbe essere un chiaro segnale che si tratta di un inganno, assolutamente qualcosa che punta a fregare il prossimo. La truffa in questione dunque vuole solo che il povero utente di turno caschi nella rete, credendo di avere a che fare realmente con una donna.

L’unico modo per evitare è dunque quello di cancellare il messaggio e di non cliccare sui link che possono comparire all’interno del testo.