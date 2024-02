StoreDot, il produttore israeliano noto per la sua tecnologia di batterie a ricarica ultra rapida basata su un innovativo anodo in silicio, ha recentemente annunciato un significativo passo avanti nella sua ricerca. L’azienda ha ora integrato con successo la sua tecnologia con le più sicure celle prismatiche, rendendo così la sua soluzione indipendente dalla tipologia di cella utilizzata. Inizialmente focalizzata sulle celle di tipo a sacchetto (pouch cell), questa nuova integrazione con celle prismatiche rappresenta una tappa cruciale verso l’effettiva commercializzazione della tecnologia.

Integrazione di tecnologia avanzata nelle celle prismatiche

Le celle prismatiche, caratterizzate da una forma di piccoli parallelepipedi, sono apprezzate per la loro sicurezza e resistenza. La struttura solida esterna, solitamente in alluminio o materiale plastico, fornisce una maggiore sicurezza rispetto alle più delicate celle a sacchetto. La presenza di terminali a vite alle estremità semplifica l’assemblaggio, riducendo i costi produttivi. Questa integrazione della tecnologia XFC (Extreme Fast Charging) di StoreDot con celle prismatiche ha richiesto un’attenzione particolare a sfide ingegneristiche, come il corretto spessore del case esterno e la gestione della pressione e del rigonfiamento della batteria.

La nuova frontiera delle batterie per veicoli elettrici

Doron Myersdorf, CEO di StoreDot, ha sottolineato l’importanza di questo progresso, affermando che superare i test e produrre con successo batterie di questo tipo rappresenta un enorme passo avanti. L’azienda mira a raggiungere una capacità di 170 Ah per cella, con una densità energetica di 700 Wh/l. StoreDot si propone di offrire ai propri partner batterie in ogni formato con la rivoluzionaria velocità di ricarica estrema, avvicinandosi sempre di più all’adozione su vasta scala di veicoli elettrici convenienti e ad autonomia prolungata. L’attesa è ora rivolta alla dimostrazione della tecnologia su una vettura, la Polestar 5, prevista nel corso del 2024. Questo sviluppo rappresenta un passo importante verso un futuro dell’elettrificazione automobilistica sempre più efficiente e accessibile.