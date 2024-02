WindTre, le nuove offerte dell'operatore arancione sono formidabili

WindTre, l’operatore italiano di servizi telefonici, ha recentemente aggiornato il suo catalogo di offerte per il traffico di rete mobile. Queste, chiamate WindTre GO Digital, sono progettate per coloro che desiderano cambiare operatore telefonico, offrendo una gamma di scelte interessanti.

WindTre: se hai intenzione di cambiare operatore telefonico sei nel posto giusto

La gamma di offerte WindTre GO Digital è stata ideata per essere facilmente attivabile tramite il sito ufficiale dell’operatore. Queste sono accessibili in modo autonomo, rendendo il processo di cambio da un altro provider a WindTre semplice ed efficiente. Le promo hanno un costo iniziale di €6.99 e variano nelle caratteristiche.

I nuovi clienti WindTre che richiedono la portabilità del loro numero da altri operatori telefonici, come Iliad, Fastweb o altri, possono beneficiare di due offerte esclusive. La prima è WindTre GO 75 M Digital, che offre fino a 75 GB di traffico dati al mese, chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e fino a 50 SMS, al costo di €7.99 al mese. La seconda opzione è WindTre GO 150 M Digital Easy Pay, che fornisce fino a 150 GB di traffico dati, chiamate illimitate e 50 SMS, anch’essa a €7.99 al mese, ma con il pagamento automatico tramite metodi come carta di credito o conto corrente.

Per i clienti che passano a WindTre da Vodafone, TIM, Very Mobile, ho Mobile o Kena e richiedono la portabilità, sono disponibili altre offerte simili a partire da €6.99 al mese. Queste possono essere consultate comodamente sul sito di WindTre.