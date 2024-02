La rivalità tra gestori telefonici non è una novità. Periodicamente i protagonisti del settore rinnovano le loro tariffe con l’intenzione di invogliare gli utenti a procedere con il trasferimento del loro numero. Questo mese WindTre e TIM mirano anche ai clienti più giovani, i quali potranno scegliere tra due offerte con minuti, SMS e Giga di traffico dati a un costo particolarmente conveniente.

WindTre Super 5G: costo e servizi inclusi!

L’offerta proposta ai clienti under 30 è la WindTre Young 5G, disponibile al costo di 9,99 euro al mese. I nuovi clienti possono attivarla trasferendo il numero dal precedente operatore o richiedendo una nuova linea. In entrambi i casi, è possibile effettuare l’attivazione accedendo al sito ufficiale del gestore o recandosi in uno dei punti vendita abilitati.

Andando incontro a una spesa di soli 9,99 euro al mese sarà possibile usufruire di:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

I clienti potranno anche abbinare all’offerta l’acquisto di uno smartphone a rate!

La spesa di rinnovo potrà essere saldata tramite servizio Easy Pay, che prevede il saldo tramite carta di credito, conto corrente o carta conto; o tramite credito residuo. In quest’ultimo caso, sarà possibile ricevere soltanto 50 GB di traffico dati al mese.

TIM Young 5G: costo e servizi inclusi!

L’offerta proposta da TIM ai più giovani è la TIM Young 5G, rivolta esclusivamente agli under 25. Anche in questo caso il costo di rinnovo ammonta a soli 9,99 euro al mese ma il primo mese è offerto gratuitamente dal gestore. I contenuti inclusi nel prezzo sono i seguenti:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

Il costo di rinnovo dell’offerta dovrà essere saldato tramite il servizio TIM Ricarica Automatica ma è comunque possibile ottenere la versione con addebito su credito residuo rinunciando ai 100 GB di traffico dati mensili. In questo caso, infatti, i clienti potranno sfruttare soltanto 50 GB al mese.