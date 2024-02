Oggi, il settore delle telecomunicazioni in Italia ha vissuto un momento cruciale con l’annuncio da parte di Iliad Group del rifiuto della proposta di fusione delle attività italiane da parte di Vodafone. Questo comunicato ha posto fine a mesi di speculazioni e trattative, delineando una conclusione che, almeno per il momento, sembra deludere le aspettative di utenti e analisti.

NewCo: un’opportunità unica o una potenziale perdita?

L’offerta avanzata da Iliad a novembre, del valore notevole di 8 miliardi di euro, prevedeva la creazione di una nuova società, una NewCo, con una partecipazione del 50/50 tra le due aziende. Questa proposta è stata respinta da Vodafone, generando interrogativi sul potenziale impatto sul mercato delle telecomunicazioni italiano.

La possibilità di creare una NewCo avrebbe rappresentato un’opportunità unica, consentendo a entrambe le aziende di collaborare in modo innovativo al di fuori delle dinamiche tradizionali del settore. Unendo le forze, Iliad e Vodafone avrebbero potuto sfruttare le rispettive competenze per offrire una concorrenza più robusta agli altri operatori di mercato.

I termini chiave dell’offerta di Iliad, come evidenziato nel comunicato, includevano la costituzione della NewCo, un pagamento in contanti di 6,6 miliardi di euro a Vodafone e finanziamenti aggiuntivi. Nonostante la generosità dell’offerta, Vodafone ha scelto di respingerla.

Swisscom, Fastweb e altre possibili alternative per Vodafone

Iliad Italia ha annunciato l’intenzione di proseguire con la sua strategia stand-alone, sottolineando i successi ottenuti fino a oggi, come la leadership di mercato per crescita netta di utenti e ricavi significativi previsti per il 2023. E’ ancora da capire come questa decisione influenzerà il panorama competitivo futuro delle telecomunicazioni in Italia.

Non è la prima volta che Iliad propone una fusione del genere a Vodafone, e le precedenti tentativi nel 2022 e nel 2023 avevano già incontrato resistenza. Le attuali speculazioni si concentrano su possibili alternative, come l’interesse di Vodafone per Swisscom, la società svizzera che detiene Fastweb.

Il rifiuto della fusione rappresenta un momento cruciale nel panorama delle telecomunicazioni italiane, aprendo la porta a nuove possibilità e sviluppi futuri. Sarà interessante vedere se si verificheranno ulteriori offerte o se le due aziende seguiranno percorsi separati. L’evoluzione di questa vicenda sarà sicuramente monitorata da vicino dagli osservatori del settore.