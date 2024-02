Nel mondo in rapida evoluzione della mobilità elettrica, emerge una nuova sfida per le infrastrutture stradali: la capacità dei tradizionali guardrail di fronteggiare il crescente peso dei veicoli elettrici. Un recente test condotto dal Midwest Roadside Safety Facility dell’Università del Nebraska-Lincoln ha evidenziato preoccupazioni significative riguardo alla capacità delle barriere di contenimento di gestire collisioni con veicoli elettrici di peso considerevole, in particolare nel caso del pick-up Rivian R1T.

Il test ha coinvolto un pick-up Rivian R1T, con un peso di circa 2670 kg, lanciato contro un moderno guardrail d’acciaio a una velocità di 60 miglia orarie (circa 100 km/h). Il risultato è stato sorprendente. Il veicolo elettrico ha letteralmente squarciato la barriera di contenimento metallica, mettendo in luce la totale inefficacia del guardrail nel fermare la corsa del mezzo. Cody Stolle, vicedirettore del dipartimento responsabile del test, ha sottolineato che la barriera era progettata per gestire veicoli con un peso massimo di 5000 libbre (circa 2268 kg), rivelando la mancanza di compatibilità tra veicoli elettrici di peso superiore e le attuali infrastrutture di sicurezza stradale.

La sfida dell’aumento di peso nei veicoli elettrici

La sfida affrontata non riguarda solo il modello Rivian R1T, ma più in generale il crescente peso dei veicoli elettrici rispetto alle controparti a combustione interna. Paragonando, ad esempio, il Ford F-150 Lightning alla sua controparte a combustione interna, emerge un divario di quasi una tonnellata di peso a favore della versione a batteria. Questa discrepanza sottolinea la necessità di riconsiderare e adeguare le infrastrutture stradali per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Aggiornamenti strutturali

Jennifer Homendy, presidentessa del Consiglio del National Transportation Safety, già lo scorso anno aveva espresso preoccupazioni riguardo all’aumento del rischio di lesioni gravi e morte a causa dell’incremento del peso, delle dimensioni e delle prestazioni dei veicoli sulle strade. Alla luce dei risultati del test, il Midwest Roadside Safety Facility ha annunciato ulteriori prove e ricerche per identificare gli aggiornamenti necessari alle infrastrutture stradali americane, sottolineando l’urgenza di affrontare questo problema con l’aumento della percentuale di veicoli elettrici in circolazione. Si prospetta un impegno crescente per garantire che le strade siano adeguatamente attrezzate a supportare la sicurezza dei viaggiatori, tenendo conto delle specifiche sfide introdotte dai veicoli elettrici di peso maggiore.