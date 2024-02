Netflix, la celebre piattaforma di streaming che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, offre una vasta gamma di contenuti per soddisfare i gusti più vari degli spettatori. Nonostante la sua fama, una tendenza che ha destato l’attenzione (non in positivo) degli utenti è quella che riguarda la cancellazione di alcune serie TV, anche se avevano riscontrato il favore del pubblico. Uno degli esempi più recenti di questa tendenza è rappresentato da Obliterated, la prima cancellazione Netflix del 2024.

Obliterated, nata dalle menti dietro Cobra Kai, è stata presentata come una serie in grado di unire azione, romanticismo e una buona dose di ironia. La trama ruota attorno a un team di forze speciali che, dopo aver sventato una minaccia a Las Vegas, si trova coinvolto in una notte di festa con alcol, sesso e droga. La situazione però prende una svolta inaspettata quando si scopre che la bomba disinnescata era solo una simulazione. Questo costringe il team a fronteggiare le conseguenze della notte di bagordi mentre cerca di individuare la vera minaccia.

Perché guardare Obliterated su Netflix

La cancellazione prematura di Obliterated solleva interrogativi sul motivo dietro questa decisione. Uno degli elementi che potrebbero aver contribuito al suo insuccesso potrebbe essere l’umorismo fortemente “americano“, troppo radicato nella cultura degli Stati Uniti. Questo potrebbe aver alienato parte del pubblico internazionale, che potrebbe non aver trovato completamente accessibile l’approccio umoristico della serie. Inoltre, il periodo in cui la serie è stata rilasciata potrebbe aver influito negativamente. Infatti, Obliterated è stata rilasciata in un mese in cui altre produzioni avevano catturato l’attenzione del pubblico. Proprio in quel periodo è infatti arrivato Squid Game e l’attesissimo finale di The Crown.

Nonostante la sua cancellazione, ci sono però validi motivi per dare una possibilità a Obliterated. La serie offre un’unione ben calibrata di azione e commedia, mantenendo gli spettatori incollati allo schermo con una trama avvincente e colpi di scena. Uno degli elementi di forza della serie è sicuramente il cast, composto da personaggi diversificati che creano un team affiatato e divertente. Inoltre, l’inclusione di elementi romantici aggiunge ulteriore profondità alla trama, garantendo un’esperienza completa per gli spettatori.

Nonostante la cancellazione decisa da Netflix, la bellezza e l’umorismo di Obliterated rimangono intatti, con episodi che promettono risate e intrattenimento di alta qualità, anche se non ci sarà una nuova stagione.