Il panorama televisivo attuale, condizionato ampiamente dalla presenza dei servizi di streaming, è in continuo mutamento ed evoluzione. In particolare, uno dei prodotti più apprezzato dal pubblico sono le serie tv. Sebbene il numero delle serie tv in attivo sia in netto aumento, negli ultimi tempi si sta assistendo all’aumento del numero delle serie tv cancellate, nonostante il loro successo.

Il mondo della serialità televisiva, nel corso del 2023, infatti, ha vissuto un periodo particolare ed intenso. Abbiamo infatti assistito a numerose cancellazioni, soprattutto quando si parla della piattaforma Netflix, che hanno fortemente colpito gli utenti a livello mondiale. Vediamo quali sono alcune delle serie Netflix cancellate lo scorso anno che hanno lasciato gli utenti senza parole.

Le serie Netflix cancellate

Un caso emblematico è rappresentato da “Warrior Nun“, una serie Netflix incentrata sulla storia di una suora–guerriera, cancellata dopo solo due stagioni. La reazione dei fan a questa cancellazione è stata così intensa da ottenere un risultato significativo. Sebbene non ci sarà un rinnovo della serie, i creatori hanno annunciato la realizzazione di almeno tre film per continuare le avventure della protagonista. Purtroppo, non tutte le produzioni hanno goduto della stessa fortuna, e molte serie cancellate lasceranno gli spettatori con trame in sospeso.

Un altro esempio, è “1899“, una serie thriller tedesca uscita alla fine del 2022 e acclamata da migliaia di fan, è stata cancellata dopo una sola stagione, nonostante il successo ottenuto e gli enigmi ancora irrisolti. La complessità della sceneggiatura e gli effetti speciali utilizzati hanno richiesto quattro anni di lavoro, ma sembra che motivazioni economiche abbiano impedito il rinnovo.

Allo stesso modo, “Sex/Life“, serie Netflix basata su un romanzo del 2016, è stata cancellata dopo due stagioni. Presumibilmente la causa è il malcontento dell’attrice protagonista, Sarah Shahi. Le difficoltà durante la produzione della seconda stagione e la gestione delle scene esplicite potrebbero aver contribuito alla decisione di non continuare la serie.

Un’altra cancellazione di rilievo è stata quella di “Lockwood & Co.”, un teen drama–fantasy cancellato dopo una sola stagione a causa della mancanza di visualizzazioni sufficienti. Anche “Benvenuti a Eden“, serie spagnola di successo, non avrà una terza stagione. La sua cancellazione ha ampiamente sorpreso i fan che avevano invece apprezzato la seconda stagione nonostante il declino della trama.

La serie fantasy “Tenebre e Ossa“, basata sulle opere di Leigh Bardugo, ha subito la stessa sorte. Nonostante il successo della seconda stagione, le ragioni della cancellazione sembrano essere principalmente economiche. In particolare, si tratta delle spese di produzione per una terza stagione che supererebbero gli incassi attesi da Netflix.