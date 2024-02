Amazon è sempre pronta a ridurre fortemente i prezzi di vendita di alcuni dei suoi migliori prodotti disponibili in catalogo, così da incrementare ulteriormente le unità vendute, avvicinando più utenti alla categoria stessa, come nel caso dei robot aspirapolvere.

Uno dei brand di maggiore successo sull’e-commerce americano è senza dubbio Lefant, azienda capace di mettere sul mercato una buonissima varietà di prodotti a prezzi diametralmente opposti tra di loro. Il robot aspirapolvere in promozione riesce a raggiungere una potenza di aspirazione di 2200pa, è ideale per gli utenti con animali domestici, oltre che essere facilmente compatibile con qualsiasi tipologia di pavimento.

Robot aspirapolvere cono uno sconto di 130€

Il robot aspirapolvere non è più un accessorio per la casa difficile da acquistare, le nuove offerte Amazon riescono indubbiamente a ridurre di molto la spesa finale da sostenere, arrivando ad esempio anche a soli 115,99 euro per il modello elencato nell’articolo. Questi, lo ricordiamo, sarebbe in commercio ad un prezzo di listino di 239,99 euro, di conseguenza parliamo di una riduzione pari al 52%. Eccovi il link Amazon.

La navigazione all’interno dei vari ambienti è dettata dalla presenza di sensori su tutta la superficie, manca la torretta LiDAR, ma resta comunque perfettamente in grado di spostarsi in ogni ambiente, e sfruttare a sua volta il sensore di collisione 6D. La compatibilità con Amazon Alexa o Google Assistant, lo rende facilmente controllabile anche solamente con l’ausilio della propria voce, ed oltretutto è presente una applicazione mobile, così da poter avviare la pulizia ed il lavaggio (leggero), senza dover toccare fisicamente il dispositivo stesso. E’ presente una garanzia di 2 anni, valida dal giorno effettivo dell’acquisto, che riesce a coprire ogni eventuale difetto di fabbrica.