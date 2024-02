Sconto davvero interessante applicato da Amazon su uno dei notebook più costosi in circolazione, stiamo parlando di Apple MacBook Pro (2023), un dispositivo che punta fortissimo sulle prestazioni e sul design estetico.

Alla base del prodotto stesso troviamo il chip di nuova generazione, il più potente tra quelli attualmente in commercio, quale è appunto M3 Pro (11-core di CPU e 14-core di GPU), affiancato da 18GB di RAM e 512GB di memoria interna (nella nostra versione). A renderlo ancora più speciale ci pensa il display Liquid Retina, uno dei migliori di sempre, con diagonale da 14,2 pollici.

Apple MacBook: che sconto incredibile su Amazon

La variante attualmente in promozione è la 2023, ciò sta a significare che è il modello lanciato da Apple nel corso dell’anno appena trascorso, trattandosi così dell’ultima generazione. In colorazione nero siderale, con la suddetta configurazione, il suo prezzo consigliato sarebbe di 2599 euro; per aiutare gli utenti ad acquistarlo, Amazon ha deciso di lanciare un’offerta speciale, andando così a ridurre la spesa di circa 100€, fino al valore finale di soli 2499 euro. L’acquisto può essere completato qui.

Il prodotto ha un peso di circa 1,61kg, gode di una batteria può garantire un’ottima autonomia, fino a 12 ore di navigazione sul web, supportata a sua volta da una ricarica rapida da 96W, grazie alla presenza dell’alimentatore USB-C da 96W. La connettività fisica è comunque sufficientemente fornita, con uno slot SD, una porta HDMI, un jack da 3,5mm, una porta MagSafe 3 e ben tre porte Thunderbolt 4 (USB-C), da utilizzare rispettivamente per ricarica, DisplayPort o trasferimento dati fino a 40GBps. La spedizione viene direttamente gestita da Amazon, con la certezza di poter godere della sua classica garanzia, e di una consegna molto rapida a domicilio.